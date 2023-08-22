Washington Post: Армия РФ парализована новым оружием ВСУ 22.08.2023, 9:41

1,796

Оккупанты боятся идти в атаку.

Кассетные боеприпасы продолжают наводить настоящий ужас на подразделения российской армии. Получение новых снарядов не только дало мощный импульс украинскому контрнаступлению, но и спровоцировало большие потери россиян.

Американское издание The Washington Post отмечает, что, согласно данным украинских военных, кассетные боеприпасы стали страшным сном россиян.

«Когда мы начинаем стрелять кассетными боеприпасами, русские исчезают под укрытиями. Они даже носа не высунут», – говорит источник в украинском командовании.

При этом в случае, если группа российских военных не успела спрятаться, последствия для попавших под обстрел могут быть очень тяжелыми. Россияне хорошо это понимают - страх попасть под кассетный удар вызывает у них оцепенение и ужас, в результате чего они банально боятся идти в наступление.

«Главный плюс в том, что противник теперь очень боится идти в атаку», – отмечает источник издания. Более того, кассетные боеприпасы и их мощь позволяют вести не только наступательные операции, но и осуществлять эффективную оборону в Лимане и Купянске.

Наличие оружия, замедляющего продвижение российских войск, позволяет Украине сохранить силы, отмечает издание.

Однако в поддержке наступления ВСУ они не менее эффективны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».