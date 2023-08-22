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Белорусские лифты в домах Риги становятся большой проблемой

  • 22.08.2023, 9:43
Белорусские лифты в домах Риги становятся большой проблемой

Что происходит?

В Риге обслуживание лифтов в многоквартирных домах становится все более серьезной проблемой, так как в домах, построенных в советское время, установлены лифты белорусского производства, заявил агентству LЕТА председатель правления Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Марис Озолиньш, пишет Delfi.lv.

«Это проблема. Все лифты домов, построенных в советское время, изготовлены в Беларуси на могилевском заводе, у которого после введения санкций мы ничего не можем купить», — сказал Озолиньш.

Сейчас детали, необходимые для ремонта, заказываются в другом месте, но это дороже. Также есть дома, в которых полезнее было бы заменить лифты на новые, а не ремонтировать их. Однако лифты других производителей имеют другие технические параметры, а это означает, что, например, проемы лифтов во всем здании придется переделывать.

Также из-за того, что детали лифтов с могилевского завода все менее доступны на рынке, лифты, возможно, придется заменять, даже если нынешние еще можно отремонтировать.

«Это будет очень обширная в финансовом отношении программа. Здесь мы даже попросили бы поддержки у Рижской думы, потому что такая ситуация возникнет одновременно во многих домах», — сказал Озолиньш.

В многоквартирных домах Риги установлено более 1 000 лифтов, а стоимость замены одного из них, по данным домоуправления, составляет около 50 000 евро.

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