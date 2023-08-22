«Нас развернули без паспорта» 1 22.08.2023, 9:57

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Белорусы — о получении польского проездного документа.

С 1 июля вступили в силу изменения, благодаря которым белoрусы без паспорта могут получить польский проездной документ для выезда за границу бесплатно и с любым видом на жительство. Telegram-канал Dzik Pic собрал истории тех, кому этот документ уже выдали и кому в нём отказали.

«Пришёл и забрал документ»

Мой паспорт заканчивался в конце апреля, первый раз пришёл в ужонд (администрацию — прим.) в апреле, мне сказали нужно дождаться конца паспорта. Когда тот закончился, на следующий день пришёл писать заявление. Принёс паспорт, карту побыта, написал заявление, оплатил 300 злотых. Сказали, максимум через месяц придёт смс о готовности. Ровно через месяц смс не пришла, но я всё равно пришёл и забрал документ — он уже был готов.

«Можно принести заявление с новой датой»

— Я живу в Белостоке на основании международной защиты. Подавала заявление на польский проездной документ в июне, в последний день действия паспорта. Оплатила пошлину 300 злотых.

Через две недели прислали письмо на емейл с отказом: мол, документ выдают только при истекшем сроке действия паспорта (напомню, мой в день подачи действовал последний день). И нужно подавать заново.

Пока я в расстроенных чувствах думала, что придётся все делать заново и платить, перезвонила инспектор из ужонда воеводского. Она сказала, что если документ для меня по-прежнему актуален, то можно принести заявление с новой датой: она подошьёт его к делу и ничего оплачивать дополнительно не нужно. Я всё сделала, и через пару дней пришла смс о готовности документа, скоро поеду его забирать.

«Нас развернули без паспорта»

— Мы в Польше два года, имеем сталы побыт по корням, в Беларусь с января 2021 года не ездим. Две недели назад у нас родился ребёнок. Обладатель карты сталого побыта имеет право подать на сталый побыт ребёнка, который родился в Польше. Но нам бы и проездного документа пока хватило. Потому я заплатил, заполнил внёсек (заявление — прим.), сделал фото, взял полный акт рождения и пошёл делать проездной документ в ужонде в Гданьске.

Но там нас развернули: мол, невозможно сделать ни побыт, ни проездной без паспорта. Вот был бы хоть неактивный паспорт — всё было бы ок. А так — вам нужно в Беларусь или её консульство.

«Боюсь представить, сколько буду тут жить без паспорта»

— В Польше я с 2021 года, приехал по гуманитарной визе, в последующем получил статус дополнительной защиты (карта часового побыту на том же основании). Мой паспорт закончился в ноябре 2022 года. В январе 2023-го я подал все документы во вроцлавский ужонд. На тот момент платил за подачу 350 злотых.

Всё, что я имею спустя почти восемь месяцев: «Документы у нас, но пока мы не знаем что делать — это очень специфический и редкий документ для нашего города. Ждите, вшисткего наилепшего! (всего наилучшего — прим;)». Боюсь представить, сколько в итоге буду тут жить без паспорта.

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