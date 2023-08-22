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Китай готовится к войне?

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  • Петр Чернышов
  • 22.08.2023, 10:00
  • 6,674
Китай готовится к войне?

Пузырь китайской экономики может взорваться с далеко идущими последствиями.

Простое объяснение ситуации в экономике Китая и почему это ставит вопрос по поводу войны с Тайванем

Самое главное — мы знаем, что капитализм — это циклы роста и падения. Когда такие циклы происходят в Европе, США или Японии — нам все понятно. Но мы почему-то сами себя обманули и убедили что китайская экономика (где очень жесткий капитализм) — это исключение и там таких циклов быть не может.

Вся китайская экономика была построена на экспорте, который в начале 2000-х годов занимал примерно 40% в ВВП страны. Это позволяло им увеличивать свой ВВП примерно 10% в год. Но экспортное преимущество стало намного меньше в 2010-х годах.

Потому что зарплаты в Китае стали не такими конкурентными, все технологии, которые можно было скопировать и украсть, были скопированы и украдены, рядом в Азии появились страны, которые тоже начали мощно экспортировать. И экспорт начал падать (не в абсолюте конечно!) и упал до 18% в ВВП сейчас.

Короче, надо было чем-то заменять экспорт, чтобы ВВП рос! Или надо было соглашаться на рецессию. В странах Запада в случае рецессии правящую партию выкидывают из офиса на выборах. В Китае ее могли выкинуть из окон, поэтому Компартия после 2008 года решила, что рецессии не бывать. И дала приказ банкам мощно кредитовать строительство жилья. И этот сегмент вырос с 17% от ВВП до 29% сейчас. То есть, по сути, заменил потери в экспорте. (Для сравнения, Испания, которая вначале 2000-х строила квартиры для всего среднего класса Европы для пенсии, имела этот процент максимум 27%, потом ее экономика упала, жилье распродавали еще лет восемь. И спасали ее деньгами всего Евросоюза. Но масштабы Испании и Китая несопоставимы.

Итак, до чего доросли цены на квадратный метр в главных пяти городах Китая по сравнению с самыми дорогими городами мира (Лондон, Тель-Авив, Нью-Йорк, Сан Франциско, Барселона). Цена за квартиру берется в годовых доходах человека, который живет и работает в данном городе. (Я как увидел, что в Пекине эта цифра 47, а в Шанхае — 43, по сравнению с Лондоном 22 и Нью-Йорком 12 — так сначала глазам не поверил!)

Как всем сейчас уже понятно, этот пузырь должен взорваться с ужасными последствиями.

Вторая причина почему Китай пошел по пути взрывного роста строительства жилья. В Китае нет налога на недвижимость, то, что во всем мире — источник доходов местных бюджетов. И тратится на локальные сервисы — дороги, школы, городской транспорт, уборка мусора, полиция и т. д. Вместо этого все деньги города в Китае получают от продажи земли для строительства. Поэтому все города очень хотели, чтобы у них строились бесконечные квадратные метры жилья, даже если в них потом никто не живет.

В результате, квартира стала главной инвестицией населения Китая — занимает 85% инвестпортфеля населения. Цены уже падают, но насколько — пока непонятно. Потому что Компартия запретила об этом писать (хороший, кстати, метод!)

Пока банкротятся крупные и мелкие девелоперы. Скоро будет очередь банков, которые им дали много кредитов. Что дальше — не знает никто.

Кстати, такая ситуация ставит вопрос по поводу войны с Тайванем (тут заговорил мой внутренний диванный геополитик!). Есть две опции:

1. Если все очень плохо в экономике, то маленькая победоносная война — как раз то, что надо (Только вряд ли она будет маленькая и победоносная — глядя на пример России с Украиной!)

2. Если все очень плохо в экономике — надо срочно ее спасать, а для этого важна финансовая и экспортная кооперация со всем миром — и нельзя рисковать и попадать на санкции.

Петр Чернышов, «Фейсбук»

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