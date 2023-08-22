В Беларуси ввели официальную классификацию видов туризма

В Беларуси ввели официальную классификацию видов туризма6
- 22.08.2023, 10:10
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В перечень вошли аж 13 видов туризма.
Единая классификация видов туризма в Беларуси утверждена постановлением Министерства спорта и туризма.
В перечень вошли аж 13 видов туризма:
- агроэкотуризм;
- активный туризм;
- гастрономический туризм;
- деловой туризм;
- историко-культурный туризм;
- лечебно-оздоровительный туризм;
- медицинский туризм;
- образовательный туризм;
- охотничий туризм;
- промышленный туризм;
- религиозный туризм;
- событийный туризм;
- экологический туризм.
Прописаны определения для каждого вида и классификационные признаки.
Так, например, активный туризм, согласно документу, — это туристическое путешествие, основанное на активном передвижении по маршруту в познавательных, учебных, исследовательских, экологических и (или) иных целях, а также деятельность по организации этого путешествия.
В классификационных признаках активного туризма указано следующее: «Активный способ передвижения по маршруту с затратой физических усилий в форме пеших, байдарочных, велосипедных, лыжных и иных походов. Непродолжительные туристические путешествия, чаще всего приуроченные к выходным дням, каникулам, краткосрочным отпускам».