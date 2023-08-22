закрыть
22 августа 2023, вторник, 11:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси ввели официальную классификацию видов туризма

6
  • 22.08.2023, 10:10
  • 1,616
В Беларуси ввели официальную классификацию видов туризма

В перечень вошли аж 13 видов туризма.

Единая классификация видов туризма в Беларуси утверждена постановлением Министерства спорта и туризма.

В перечень вошли аж 13 видов туризма:

- агроэкотуризм;

- активный туризм;

- гастрономический туризм;

- деловой туризм;

- историко-культурный туризм;

- лечебно-оздоровительный туризм;

- медицинский туризм;

- образовательный туризм;

- охотничий туризм;

- промышленный туризм;

- религиозный туризм;

- событийный туризм;

- экологический туризм.

Прописаны определения для каждого вида и классификационные признаки.

Так, например, активный туризм, согласно документу, — это туристическое путешествие, основанное на активном передвижении по маршруту в познавательных, учебных, исследовательских, экологических и (или) иных целях, а также деятельность по организации этого путешествия.

В классификационных признаках активного туризма указано следующее: «Активный способ передвижения по маршруту с затратой физических усилий в форме пеших, байдарочных, велосипедных, лыжных и иных походов. Непродолжительные туристические путешествия, чаще всего приуроченные к выходным дням, каникулам, краткосрочным отпускам».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив