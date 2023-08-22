В Беларуси ввели официальную классификацию видов туризма 6 22.08.2023, 10:10

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В перечень вошли аж 13 видов туризма.

Единая классификация видов туризма в Беларуси утверждена постановлением Министерства спорта и туризма.

В перечень вошли аж 13 видов туризма:

- агроэкотуризм;

- активный туризм;

- гастрономический туризм;

- деловой туризм;

- историко-культурный туризм;

- лечебно-оздоровительный туризм;

- медицинский туризм;

- образовательный туризм;

- охотничий туризм;

- промышленный туризм;

- религиозный туризм;

- событийный туризм;

- экологический туризм.

Прописаны определения для каждого вида и классификационные признаки.

Так, например, активный туризм, согласно документу, — это туристическое путешествие, основанное на активном передвижении по маршруту в познавательных, учебных, исследовательских, экологических и (или) иных целях, а также деятельность по организации этого путешествия.

В классификационных признаках активного туризма указано следующее: «Активный способ передвижения по маршруту с затратой физических усилий в форме пеших, байдарочных, велосипедных, лыжных и иных походов. Непродолжительные туристические путешествия, чаще всего приуроченные к выходным дням, каникулам, краткосрочным отпускам».

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