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Польские военные задержали мигранта с метамфетамином на границе с Беларусью

  • 22.08.2023, 10:19
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Польские военные задержали мигранта с метамфетамином на границе с Беларусью

Нелегал пытался попасть в Польшу на участке заставы в Бяловеже.

Польские пограничники в понедельник 21 августа задержали на границе с Беларусью мигранта из Индии.

У него при себе было 10 граммов метамфетамина, сообщается в сводке Пограничной охраны Польши. Мигрант был задержан на участке заставы в Бяловеже.

Всего же в понедельник были зарегистрированы попытки 42 иностранцев перейти через границу. На одном из участков мигрант смог переправиться через реку Волкушанка, но затем вернулся на территорию Беларуси.

Литовская погранслужба в понедельник столкнулась с 14 мигрантами. Латвийские пограничники сообщили о 107 попытках нарушения границы.

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