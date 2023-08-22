Польские военные задержали мигранта с метамфетамином на границе с Беларусью
- 22.08.2023, 10:19
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Нелегал пытался попасть в Польшу на участке заставы в Бяловеже.
Польские пограничники в понедельник 21 августа задержали на границе с Беларусью мигранта из Индии.
У него при себе было 10 граммов метамфетамина, сообщается в сводке Пограничной охраны Польши. Мигрант был задержан на участке заставы в Бяловеже.
Всего же в понедельник были зарегистрированы попытки 42 иностранцев перейти через границу. На одном из участков мигрант смог переправиться через реку Волкушанка, но затем вернулся на территорию Беларуси.
Литовская погранслужба в понедельник столкнулась с 14 мигрантами. Латвийские пограничники сообщили о 107 попытках нарушения границы.