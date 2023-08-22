Ту-22м3 сгорел дотла: появились спутниковые снимки авиабазы под Новгородом 22.08.2023, 10:34

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Бомбардировщик был готов к боевому вылету, но попал под удар дронов.

Россия потеряла по меньшей мере один из стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, которыми она производит пуски ракет Х-22 по Украине. Самолет дотла сгорел после атаки БПЛА по авиабазе «Сольцы» в Новгородской области.

Это подтверждают спутниковые снимки от 21 августа. Их опубликовал в Twitter Джозеф Демпси – научный сотрудник оборонного и военного анализа в Международном институте стратегических исследований.

Напомним, что на аэродроме в городе Сольцы 19 августа вспыхнул сильный пожар, после чего минобороны РФ заявило, что он – результат отражения стрелковым оружием «украинского беспилотника». Ведомство признало повреждение одного самолета, но не указало, какого именно.

Ту-22М3 после прилета дрона сгорел: появилось спутниковое фото с российской авиабазы «Сольцы»

Некоторые же источники сообщали, что повреждения от огня получили два самолета Ту-22М3. Через день в сети уже появились фотографии горящего бомбардировщика на российской авиабазе.

Джозеф Демпси отметил, что спутниковые снимки с авиабазы «Сольцы» согласовываются с распространенными фото пожара, указывая на потерю Россией одного бомбардировщика Ту-22М3.

Ту-22М3 после прилета дрона сгорел: появилось спутниковое фото с российской авиабазы «Сольцы»

На опубликованных им кадрах из одного угла обзора видно, что 16 августа на аэродроме стояло по меньшей мере шесть самолетов. В то время как 21 августа там не осталось ни одного из них, а на месте одного виднеется пепелище.

«Кажется, что оставшиеся Ту-22М3 были передислоцированы после очевидной атаки», – пояснил аналитик.

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