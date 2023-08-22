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В белорусские школы предложили вернуть пятибалльную систему

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  • 22.08.2023, 10:34
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В белорусские школы предложили вернуть пятибалльную систему

Лукашисты считают это «логичным шагом».

Вернуться к пятибалльной системе оценки знаний в школах предложил так называемый председатель Мингорсовета Андрей Бугров.

По его мнению, отказ от десятибалльной шкалы оценки, которой в белорусских школах и вузах пользуются уже более 20 лет, будет логичным шагом после выхода страны из Болонской системы образования.

По словам Андрея Бугрова, свое предложение вернуться к «традиционной для постсоветских стран пятибалльной системе оценки знаний» он уже озвучил министру образования Беларуси Андрею Иванцу.

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