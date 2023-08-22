В белорусские школы предложили вернуть пятибалльную систему

В белорусские школы предложили вернуть пятибалльную систему5
- 22.08.2023, 10:34
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Лукашисты считают это «логичным шагом».
Вернуться к пятибалльной системе оценки знаний в школах предложил так называемый председатель Мингорсовета Андрей Бугров.
По его мнению, отказ от десятибалльной шкалы оценки, которой в белорусских школах и вузах пользуются уже более 20 лет, будет логичным шагом после выхода страны из Болонской системы образования.
По словам Андрея Бугрова, свое предложение вернуться к «традиционной для постсоветских стран пятибалльной системе оценки знаний» он уже озвучил министру образования Беларуси Андрею Иванцу.