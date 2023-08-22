Если бы не Путин Леонид Гозман

22.08.2023, 10:37

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Пора перестать «взвешивать».

В субботу, 19 августа Путин, обстреляв Чернигов, убил студента местного Политехнического института, двух преподавательниц того же института и еще четырех человек. Всего семерых. Несколько десятков ранил.

В тот же день он убил неизвестное нам, но большое число украинцев, которые с оружием в руках защищают Родину от его агрессии.

А еще в тот же день он убил тоже неизвестное нам, но, очевидно, еще большее число российских солдат, которых бросил в мясорубку этой бессмысленной войны. Их тоже убил он, а вовсе не те украинцы, которые в них стреляли – они лишь обороняются, а если бы Путин не напал на них, то никакой войны и не было бы. А значит, убитые в субботу россияне были бы живы. Если бы не Путин.

В этот день он, насколько нам известно, не убил никого из своих политических врагов – не застрелил и не отравил – почти оттепель. Правда, многих из них продолжал пытать, держа безо всякой вины в нечеловеческих условиях в тюрьмах. Что касается прямых убийств или покушений на убийство тех, кто делал что-то, что Путину не нравилось, то это делалось уже многократно и будет делаться в будущем.

Во время войны Путин убил уже пол миллиона человек. Не знаю, нравится ему убивать или он считает, что он делает это в силу необходимости, но он будет продолжать.

Он убьет еще многих украинцев, еще большее число россиян, а потом неизбежно начнет убивать поляков, литовцев, да и всех, до кого достанет. Ни он сам, ни его режим уже не могут не убивать.

И я бы хотел, чтобы лидеры Запада, которые взвешивают сегодня, стоит ли помогать Украине победить или, может быть, лучше договориться с Путиным, поняли, что они с ним никогда не договорятся, что он и европейская цивилизации несовместимы. Что либо они, помогая Украине, уничтожат его режим, либо война придет в их дома.

Леонид Гозман, «Фейсбук»

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