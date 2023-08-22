«Состояние салона повергло нас в шок» 3 22.08.2023, 10:43

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Белоруска рассказала, как искала и нашла угнанное авто в Варшаве.

У белоруски Яны (имя изменено по просьбе героини) в Варшаве угнали автомобиль. Вечером 30 июля девушка припарковала свою Toyota Rav-4 2019 года выпуска в варшавском районе Прага, а во вторник 1 августа обнаружила, что машина исчезла.

Сначала Яна решила выяснить, не эвакуировали ли ее автомобиль, поэтому сразу позвонила в полицию. Там этот вариант исключили. Тогда она вызвала полицию на место, где стояла машина, сообщает MOST.

Польским языком Яна владеет недостаточно хорошо, поэтому на помощь позвала подругу.

— Полицейские взяли показания, и мы вместе поехали в отделение, чтобы написать заявление. Там перечислили все, что было в машине. Также полицейские спрашивали, есть ли люди, которых мы подозреваем в содеянном, и задавали другие стандартные вопросы. Относились к нам хорошо. Для них это привычное дело, так как в этом районе одна машина в день точно может быть угнана. Дальше нам оставалось только ждать, — рассказывает Яна.

«В тот же день мы встретились с частным детективом»

Сидеть сложа руки девушка не могла, поэтому начала писать в различные варшавские группы и чаты, автосервисы и такси. Она хотела «поднять шум» и привлечь внимание к краже. В одном из чатов Яне предложили обратиться к частному детективу.

— В этот же день мы встретились с детективом и заключили договор. Все было официально.

Стоимость услуг детектива Яна предпочитает не озвучивать, но говорит, что деньги вносились траншами. Первую часть суммы нужно внести за то, чтобы детектив взялся за дело, а вторую часть — если автомобиль будет найден.

На следующий день белоруска решила написать в одно из русскоязычных варшавских медиа и купить у них платную публикацию. В ней сообщалось о вознаграждении тому, кто поможет найти автомобиль. Параллельно девушка продолжала писали в группы таксистов, звонила во всевозможные сервисы и искала свой автомобиль на сайтах, где могут продавать машины на запчасти.

Супруг Яны ездил по разным паркингам рядом с местом кражи и по наводкам, которые присылали люди.

«Поступил анонимный звонок»

В итоге автомобиль нашла полиция.

— Им поступил анонимный звонок о том, что подозрительная машина стоит в маленьком городе в сорока километрах от Варшавы, — говорит Яна. Название города, к сожалению, не запомнила. Знаю, что предварительно полиция обратилась к Pomoc Drogowa (организация помощи на дорогах. — Прим. MOST), чтобы они проверили, о какой машине идет речь. А те пригнали ее в Воломин — на стоянку, предназначенную специально для неопознанных машин.

На то, чтобы установить, что нашлась действительно Янина машина, у полиции ушло около недели. Все это время Toyota белоруски находилась на стоянке. Как оказалось позже, женщина, которая работает на этой стоянке, писала Яне, когда увидела ее пост о поиске машины в Facebook, но из-за огромного количества сообщений, девушка его пропустила.

«Выглядело жутко»

— Когда все выяснилось, мы приехали на стоянку в Воломин и увидели нашу машинку. Состояние салона повергло нас в шок: внутри все было по-варварски вырвано: обшивка, навигация… Выглядело жутко. Украли или выбросили детское кресло и мои права. При этом снаружи все было в порядке, за исключением пробитого колеса: в нем торчал гвоздь.

На стоянку приехала и полиция. Они осмотрели машину, сняли отпечатки, оформили все документы и сказали, что дело будет открыто на протяжении десяти лет. После этого вызвали эвакуатор, и мы повезли машину в автосервис к нашим белорусам.

— Ребята в автосервисе сказали не переживать, так как они помогут все починить. Сейчас ждем запчасти, планируем установить GPS-трекер и обязательно сделаем страховку «каско», которая будет покрывать угон.

После того, как Яна сообщила, что машину нашли, она стала получать очень много сообщений с просьбой поделиться алгоритмом действий по поиску машины: в Польше высокая статистика угонов. Совета у Яны всего три: установить GPS-трекеры, оформить страховку, которая покрывает угон, и по возможности парковать машину на платных паркингах.

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