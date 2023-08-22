«Очень большой был взрыв — бабах прямо всё!» 4 22.08.2023, 10:52

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Россияне рассказали об атаке дронов на правительство Московской области.

Граждане России пожаловались на атаку беспилотников в Московской области. Сильные взрывы прогремели в городе Красногорск.

В результате взрывной волны в многоэтажке выбило окна. Об этом пишут российские пропагандистские Telegram-каналы, передает obozrevatel.com.

Жительница одной из многоэтажек заявила, что после взрыва выбежала на улицу. Также она рассказала, что БПЛА якобы упал на крышу дома.

В свою очередь пропагандисты сообщают, что в результате взрыва якобы выбило две балконные рамы. При этом минобороны РФ отчиталось об «успешной работе» ПВО.

«Очень большой был взрыв, очень… Бабах прямо всё! Сразу сигнализации на машине сработали. Сказали, что дроны где-то на крыше», – заявила россиянка.

Напомним, московские аэропорты «Внуково» и «Домодедово» в ночь на 22 августа снова останавливали прием самолетов из-за специального режима «Ковер». В это время в Красногорске и Строгино слышали взрывы. Сообщается об атаке дронов на здание правительства Московской области.

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