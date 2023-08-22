закрыть
22 августа 2023, вторник, 11:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Умер бизнесмен и меценат Сергей Зыльков

  • 22.08.2023, 11:03
  • 2,350
Умер бизнесмен и меценат Сергей Зыльков

Он поддерживал белорусские инициативы.

Умер бизнесмен и меценат Сергей Зыльков. Сергей Зыльков прожил 84 года. Он был успешным предпринимателем и спонсором белорусских инициатив.

О смерти Сергея Зылькова стало известно из сообщения в «Фейбуке» барда Виктора Шалкевича.

«Умер Сергей Павлович Зыльков… Хороший человек, друг, спонсор, меценат. Патриот с большой буквы! Совсем еще недавно встречались, поднимали рюмки, пели песни про Переспу, на которой музыка играет, и про саксофониста Сережу», — написал музыкант.

Родился Сергей Зыльков 2 января 1939 года на Могилевщине: в деревне Березетня Мстиславского района. Большая часть его жизни связана с Гродненщиной. Здесь он много лет руководил предприятием «Скважина», которое и основал.

Эта организация строила Гродненскую ГЭС на Немане и Полоцкую ГЭС на Двине. Участвовала в возведении Белорусской АЭС. Было много других объектов по всей Беларуси. Сергей Зыльков хотел завязать партнерские отношения с польскими предприятиями соседнего Подляшья.

Сергей Зыльков был меценатом беларушчыны.

Поддерживал «Таварыства беларускай мовы» и покупал подарки ко Дню родного языка воспитанникам белорусскоязычных групп в садах и ученикам белорусскоязычных классов. Финансировал издание книг по белорусской истории.

Предприятие Зылькова в 2015 году изготовило памятный знак на могилу повстанцев-калиновцев близ деревни Кадыш. Они погибли в бою с российскими войсками в 1863 году.

Инициатором восстановления мемориала был Сергей Зыльков. Он случайно наткнулся на ветхий крест и камень с надписью о погибших повстанцах. Благодаря усилиям Зылькова похороны были узаконены.

Кузнецы «Скважины» изготовили герб Стефана Батория и другие элементы для Старого замка в Гродно. Они же делали ограду, ворота для дворца в Святске.

Сергей Павлович Зыльков скончался 18 августа. Похоронили его на гродненском кладбище «Аульс» 20 августа.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив