Умер бизнесмен и меценат Сергей Зыльков 22.08.2023, 11:03

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Он поддерживал белорусские инициативы.

Умер бизнесмен и меценат Сергей Зыльков. Сергей Зыльков прожил 84 года. Он был успешным предпринимателем и спонсором белорусских инициатив.

О смерти Сергея Зылькова стало известно из сообщения в «Фейбуке» барда Виктора Шалкевича.

«Умер Сергей Павлович Зыльков… Хороший человек, друг, спонсор, меценат. Патриот с большой буквы! Совсем еще недавно встречались, поднимали рюмки, пели песни про Переспу, на которой музыка играет, и про саксофониста Сережу», — написал музыкант.

Родился Сергей Зыльков 2 января 1939 года на Могилевщине: в деревне Березетня Мстиславского района. Большая часть его жизни связана с Гродненщиной. Здесь он много лет руководил предприятием «Скважина», которое и основал.

Эта организация строила Гродненскую ГЭС на Немане и Полоцкую ГЭС на Двине. Участвовала в возведении Белорусской АЭС. Было много других объектов по всей Беларуси. Сергей Зыльков хотел завязать партнерские отношения с польскими предприятиями соседнего Подляшья.

Сергей Зыльков был меценатом беларушчыны.

Поддерживал «Таварыства беларускай мовы» и покупал подарки ко Дню родного языка воспитанникам белорусскоязычных групп в садах и ученикам белорусскоязычных классов. Финансировал издание книг по белорусской истории.

Предприятие Зылькова в 2015 году изготовило памятный знак на могилу повстанцев-калиновцев близ деревни Кадыш. Они погибли в бою с российскими войсками в 1863 году.

Инициатором восстановления мемориала был Сергей Зыльков. Он случайно наткнулся на ветхий крест и камень с надписью о погибших повстанцах. Благодаря усилиям Зылькова похороны были узаконены.

Кузнецы «Скважины» изготовили герб Стефана Батория и другие элементы для Старого замка в Гродно. Они же делали ограду, ворота для дворца в Святске.

Сергей Павлович Зыльков скончался 18 августа. Похоронили его на гродненском кладбище «Аульс» 20 августа.

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