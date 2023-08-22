В России нашли «крайних» за провал лунной миссии 22.08.2023, 11:07

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Топ-менеджеров «Роскосмоса» могут отправить в отставку.

В «Роскосмосе» готовятся к серьезным чисткам на уровне топ-менеджеров после провала первой со времен СССР лунной миссии, пишут «Известия» со ссылкой на три источника в космической отрасли.

По словам одного из них, в отставку может быть отправлен первый замгендиректора «Роскосмоса» Александр Иванов. Он курирует всю техническую часть госкорпорации и как глава государственной комиссии по запуску «Луны-25» ставил последнюю подпись в итоговом протоколе о готовности.

Однако Иванов, проработавший до этого в «Роскосмосе» с 2013 по 2018 год, вернулся в госкорпорацию всего год назад и его сложно винить в происшедшем, отметил собеседник.

Другой кандидат на уход в отставку — замгендиректора по космическим комплексам и системам «Роскосмоса» Михаил Хайлов. По словам источника, вероятнее всего, Хайлова уволят, а Иванову сделают выговор.

Ответить за провал лунной миссии могут также непосредственные исполнители — ученые и программисты, которые обслуживали запуск. В этом случае ответственность понесут специалисты из НПО Лавочкина — главного исполнителя проекта по созданию «Луны-25», а также сотрудники Института космических исследований РАН, которые разрабатывали научную программу экспедиции.

Российская космическая программа терпит неудачу из-за коррупции, плохого управления и санкций, считает старший исследователь RAND Corp Брюс Макклинток: «Этого так долго ждали, и это был их практически последний шанс, чтобы восстановить авторитет в части исследований дальнего космоса».

Проблемы в космической отрасли, которые привели к крушению лунной станции, начались задолго до работы нынешней команды «Роскосмоса», признает источник «Известий», но отвечать, вероятно, придется действующим управленцам.

Аппарат «Луна-25» разбился, совершая маневры перед тем, как начать посадку. По предварительным данным, причиной аварии стала нештатная работа двигателя: он проработал дольше, чем нужно — вместо 84 секунд 127, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. В это время станция корректировала свою орбиту, поэтому ошибка стала фатальной — аппарат сильно «затормозил» и просто упал на Луну.

Миссия стартовала с космодрома Восточный 11 августа 2023 года, а 16 числа станция вышла на круговую лунную орбиту со стабильной высотой в 100 км. Она находилась на ней до субботы, 19 августа, после чего должна была снизить высоту полета до 18 км над поверхностью Луны. Но в этот момент аппарат потерпел крушение.

Провал миссии стал «бесценным опытом», заявил глава «Роскосмоса» Борисов. Он списал неудачу на 50-летний перерыв в исследовательской программе. По его словам, ученым и инженерам «приходится заново осваивать технологии», поэтому гарантий на успех «никто не дает». После аварии была создана аварийная комиссия, результаты ее работы учтут при планировании следующих миссий.

«Луна-25» стала первым российским космическим аппаратом, запущенным к спутнику Земли, с 1976 года и самым продолжительным «долгостроем» в отечественном космосе. Изначально ее полет планировали на 2014 год, но в итоге переносили восемь раз.

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