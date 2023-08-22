Российские регионы остались без топлива на АЗС 22.08.2023, 11:16

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Проблемы начались как с бензином, так и с дизельным топливом.

Бензин начал исчезать с автозаправок в российских регионах, а в аграрных субъектах возник дефицит дизельного топлива, пишут «Известия» со ссылкой на представителей топливного бизнеса.

Нехватка топлива на заправках в оккупированном Крыму, Краснодарском крае, Астраханской и Волгоградской областях, а также в Калмыкии возникла из-за нарушения срока доставки грузов по железным дорогам, рассказал гендиректор ООО «Мосрегионгаз» (сеть работает в Крыму) Герман Колотов.

«В прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля», — говорит Колотов. По его словам, поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего образуется дефицит.

Отсутствие в продаже дизеля на заправках в южных регионах подтвердил президент ассоциации грузоперевозчиков «Грузавтотранс» Владимир Матягин. На отдельных АЗС клиентам специально говорят, что колонка с топливом сломана, отметил он.

Участники топливного рынка также рассказали об исчезновении бензина на заправках в Новосибирской, Рязанской и Самарской областях. «Сейчас работаем на низких остатках, практически с колес по всем видам топлива. На отдельных АЗС региона нет АИ-92, АИ-95 и дизеля», — отметила управляющий партнер сети АЗС в Самарской области GP Vympel Екатерина Савкина.

Помимо задержек перевозок по железным дорогам, которые возникли из-за переориентации экспорта угля на восток, на ситуацию влияют плановые ремонты НПЗ, говорит зампред наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединяет производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев.

На этом фоне в регионах сильно выросли цены на топливо. Так, например, с мая цены на топливо в Южном федеральном округе выросли на 25%, отмечает гендиректор компании «АгроГард» Павел Царев.

Летом оптовая цена бензина неоднократно била рекорды. Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи на 21 августа, АИ-92 стоил около 62,1 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — 70,2 тыс., дизель — 66,6 тыс.

На рост цен повлияли сокращение выплат нефтяникам по демпферному механизму и падение рубля, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «Падение стоимости российского рубля делает экспорт нефтепродуктов еще выгоднее, чем их продажи на внутренний рынок, поэтому нефтяники стараются увеличить экспортные поставки, что также формирует дефицит на внутреннем рынке», — отметил Чернов.

По его словам, улучшить ситуацию может ограничение объема экспорта нефтепродуктов и увеличение объемов обязательной продажи топлива на бирже.

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