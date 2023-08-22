Мобильные операторы вводят масштабные изменения для белорусов 22.08.2023, 11:18

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Клиентов предупредили.

Мобильные операторы анонсировали очередные изменения для своих клиентов. К примеру, компания А1 с 15 августа ввела новые тарифные планы, а некоторые старые отправила в архив, сообщает zerkalo.io.

Оператор А1 сообщил, что с 15 августа запустил новые тарифные планы — линейку «Драйв». К примеру, тариф «Драйв анлим» с безлимитным интернетом обойдется в 27 рублей в месяц.

«В качестве базового предложения А1 запускает тарифный план «Простой». А для пенсионеров и лиц, имеющих право на льготы, А1 предлагает тарифный план «Заботливый». Самым же юным пользователям мобильной связи А1 подойдет тарифный план «Детский», благодаря которому больше не придется беспокоиться о превышении интернет-трафика», — сообщает мобильный оператор.

Для туристов, которые приедут в Беларусь, А1 запустил тарифный план «Драйв турист» — с безлимитным доступом в мобильный интернет и 700 минутами на вызовы в сети всех белорусских операторов. Ценник — 35 рублей в месяц.

Некоторые тарифные планы компания отправила в архив, среди них — «Социальный», «Проще простого», «Пенсионный», «Непоседа», «Без переплат», «Анлим XS», «ГИГА 30», «ГИГА 100», «Драйв 5», «Драйв 20», «Без Лимита 2.0», «Турист 2.0». Теперь они недоступны для подключения или смены тарифного плана. «Действующие абоненты продолжат пользоваться ими на прежних условиях», — уточняет мобильный оператор.

Оператор life:) с 29 августа перестанет оказывать некоторые услуги. Для клиентов станут недоступны отдельные пакеты минут на телефонные разговоры (к примеру, услуга «5 минут на все сети на сутки»), а также интернет-пакеты (к примеру, «Безлимит ГБ за 34,9 рублей»). Компания life:) предупреждает, что эти услугу будут отключены всем абонентам, неизрасходованные минуты и гигабайты будут доступны в течение 30 дней.

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