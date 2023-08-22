Еще один позор России
- Александр Невзоров
- 22.08.2023, 11:21
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Наше время богато на драматические фотографии.
Наше время богато на драматические фотографии. Вот - одна из них.
Вроде - ничего особенного. Стариковский птоз, лысина, и взгляд дряхлого кота, зачем-то нагадившего в любимые тапки.
Это - сын честнейшего ереванского библиотекаря Огана Чубарьяна, Александр Оганович Чубарьян, академик РАН, глава ИВИ, носитель множества научных регалий.
Был безупречнейшим человеком, много понимавшим и разумным.
А ныне - зачем то стал символом подлейшей и беспросветной лжи.
Еще одним «позором» России.
Это - соавтор того школьного учебника истории, где «Украина напала на Россию», где «зэки-герои, а западная цивилизация - враг».
За каким чертом ему, 90-летнему академику понадобилось лезть в такое дерьмо и неотмывно им вымазаться?
Мы, вероятно, недооцениваем чары кремлевского людоеда.
Одним взглядом, одним прикосновением он превращает в нечисть почти любого.
Александр Невзоров, t.me