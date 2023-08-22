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Белорусский Нацбанк проиграл битву за безнал

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  • 22.08.2023, 11:30
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Белорусский Нацбанк проиграл битву за безнал

Каждый четвертый белорусский рубль работает в экономике в наличной форме.

Одной из важных тенденций последнего времени в области широкой денежной массы Беларуси является увеличение доли наличных, пишет проект «Нашы Грошы».

Сейчас это уже 13,4% всех денег в экономике. Такой высокий объем наличных в широкой денежной массе наблюдался ранее в ноябре 2008 года, а в рублевой денежной массе - в октябре 2005. Сейчас каждый четвертый белорусский рубль работает в экономике Беларуси в наличной форме.

Резкий рост наличных денег в обороте начался с февраля прошлого года. Сравните, если за весь 2021 год экономика пополнилась наличными деньгами на 500 млн, то в 2022 году уже на 2,2 млрд рублей. Текущий год обещает новые рекорды, так как только за январь-июль рост наличных составил 1,9 млрд рублей — каждый месяц в среднем в экономике появлялось по 276 миллионов новых наличных.

Рост наличных, да еще и при росте объема средства на текущих счетах (быстрые деньги) в условиях белорусской экономики - это как сухая трава в жаркий период. Достаточно даже не причины, а намека на резкое ухудшение экономической ситуации - и эти средства могут взвинтить курсы валют, привести к ажиотажному спросу, разогнать инфляцию. Кроме того, увеличение доли наличных сигнализирует о росте серого рынка, теневого оборота. В конечном счете это инфляционный навес, который в момент ускорения темпов роста цен будет разгонять их лишь сильнее.

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