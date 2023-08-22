«Баба Яга с клешнями»: кадыровцам привиделся необычный украинский дрон 22.08.2023, 11:36

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Спецназовцы «Ахмата» в панике.

Говорят, что «у страха глаза велики». Если это так, то, похоже, что кадыровцы, судя по их красочным рассказам, просто в ужасе от ВСУ.

Ведь, чтобы заявить о том, что раненых захватчиков ворует «Баба Яга» с клешнями, надо находиться в крайне параноидальном состоянии, пишет nv.ua.

И хотя речь идет о беспилотнике, который действительно состоит на вооружении Сил обороны и регулярно кошмарит российских захватчиков сбросом 82-мм и 120-мм мин, однако утверждения о том, что эти БПЛА способны хватать и уносить с собой людей, выглядит уже, мягко говоря, не очень правдоподобно.

«Такие большие дроны, только чуть модернизированнее, ранее противник использовал на Запорожском направлении для того, чтобы воровать наших раненых. На беспилотнике установлены специальные приспособления, визуально напоминающие клешни, которыми он захватывает человека, не способного убежать, спрятаться или отбиться от него», — уверяет оккупант с позывным Рут из так называемого «спецназа» «Ахмат».

По его словам, «Баба Яга» прилетает за своими жертвами исключительно ночью, и система радиоэлектронной борьбы на нее не действует, поэтому, чтобы уничтожить такой БПЛА, необходим «гранатомет или огнемет Шмель».

«Под двигатель Бабы Яги украинские солдаты прикрепляют пластины от бронежилета. Чтобы его тяжелее было поразить…», — посетовал кадыровец, делясь своими фантазиями с кремлевскими пропагандистами.

Стоит отметить, что название «Баба Яга» украинским дронам ночного применения дали сами оккупанты. При этом, в отличие от странных фобий чеченского «спецназовца», страх российских захватчиков перед украинскими БПЛА полностью обоснован, ведь они способны превращать их бронетехнику буквально в щепки, что уже неоднократно демонстрировалось на поле боя.

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