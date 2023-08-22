Ученые: Неаполитанская пицца — это лекарство 1 22.08.2023, 11:40

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Этот продукт может облегчить болезненные симптомы ревматоидного артрита.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, итальянские и американские ученые решили выяснить, может ли пицца снизить боль и другие симптомы от ревматоидного артрита, пишет techinsider.

Ревматоидный артрит – хроническое аутоиммунное заболевание суставов, которое приводит к воспалению и болезненным отекам. Симптомы заболевания также включают слабость, лихорадку и потерю веса.

Часто врачи назначают пациентам с ревматоидным артритом специальную диету, снижающую воспаление. Она состоит из цельнозерновой пищи, орехов, оливкового масла, фруктов и овощей.

В большинстве стран мира пицца считается нездоровым фаст-фудом. Но не в Италии. Здесь это блюдо традиционно готовят из свежей моцареллы, базилика и помидоров черри – все выкладывается на лепешку из нежирной пшеничной муки типа 00 с использованием оливкового масла, соли и дрожжей.

Исследователи изучили данные предыдущего опроса о пищевых привычках 365 итальянцев в возрасте от 18 до 65 лет, которым диагностировали ревматоидный артрит.

Результаты показали, что те итальянцы, которые съедали половину домашней пиццы хотя бы раз в неделю, имели меньше симптомов заболевания, чем те, кто ел пиццу лишь два раза в месяц или реже.

При этом, у пациентов с более тяжелой формой артрита, которые часто ели пиццу, наблюдалось уменьшение боли на 80% по сравнению с группой, которая ела это блюдо редко.

Важно еще раз отметить: речь идет о свежей неаполитанской пицце. Поедание замороженного фаст-фуда или кусочка, купленного в уличном ларьке, едва ли принесет какую-либо пользу.

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