Ученые: Неаполитанская пицца — это лекарство

Ученые: Неаполитанская пицца — это лекарство1
- 22.08.2023, 11:40
- 1,206
Этот продукт может облегчить болезненные симптомы ревматоидного артрита.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, итальянские и американские ученые решили выяснить, может ли пицца снизить боль и другие симптомы от ревматоидного артрита, пишет techinsider.
Ревматоидный артрит – хроническое аутоиммунное заболевание суставов, которое приводит к воспалению и болезненным отекам. Симптомы заболевания также включают слабость, лихорадку и потерю веса.
Часто врачи назначают пациентам с ревматоидным артритом специальную диету, снижающую воспаление. Она состоит из цельнозерновой пищи, орехов, оливкового масла, фруктов и овощей.
В большинстве стран мира пицца считается нездоровым фаст-фудом. Но не в Италии. Здесь это блюдо традиционно готовят из свежей моцареллы, базилика и помидоров черри – все выкладывается на лепешку из нежирной пшеничной муки типа 00 с использованием оливкового масла, соли и дрожжей.
Исследователи изучили данные предыдущего опроса о пищевых привычках 365 итальянцев в возрасте от 18 до 65 лет, которым диагностировали ревматоидный артрит.
Результаты показали, что те итальянцы, которые съедали половину домашней пиццы хотя бы раз в неделю, имели меньше симптомов заболевания, чем те, кто ел пиццу лишь два раза в месяц или реже.
При этом, у пациентов с более тяжелой формой артрита, которые часто ели пиццу, наблюдалось уменьшение боли на 80% по сравнению с группой, которая ела это блюдо редко.
Важно еще раз отметить: речь идет о свежей неаполитанской пицце. Поедание замороженного фаст-фуда или кусочка, купленного в уличном ларьке, едва ли принесет какую-либо пользу.