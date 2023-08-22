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Шойгу, Герасимов, где я?!

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  • Юрий Бутусов
  • 22.08.2023, 12:01
  • 7,066
Шойгу, Герасимов, где я?!

Гоняют лысого туда-сюда, как мальчонку.

Тревел-блоггер и по совместительству террорист Пригожин разродился первым видео с момента провального мятежа. Российский и теперь уже белорусский изгой вновь стал африканским Бармалеем, позируя с оружием и объявляя набор бойцов на Черный континент.

Видимо для того, чтобы продолжить свое черное дело, освобождая народы Африки от полезных ресурсов, да и Сахару за три дня прихватить. Гоняют лысого туда-сюда как мальчонку, право дело...

А ведь история давала ему шанс прийти к власти, зайти в Москву, и попытаться изменить хоть что-то. Они свой шанс успешно проср…ли. Другого не будет. Теперь впереди у выродка лишь главное приключение - международный трибунал.

Юрий Бутусов, t.me

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