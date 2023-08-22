Жилье не для каждого: в Минске продают необычный дом художника

Жилье не для каждого: в Минске продают необычный дом художника3
- 22.08.2023, 12:08
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Как он выглядит и сколько стоит?
В Минске, в микрорайоне Озерище, продается дом с авторским интерьером. Его владелец — художник. Подобные объекты встречаются нечасто, но он заинтересует любителей ретро и коллекционеров. Внутри полно уникальных вещей, в том числе и переделанных, пишет realt.by.
Деревянный дом был построен в 1956 году в Озерище, недалеко от Уручья. Его обложили газосиликатными блоками и уже начали заниматься реконструкцией. На крыше лежит шифер. Общая площадь дома — 74,4 квадратного метра.
«Этот дом не для каждого», — пишет автор объявления.
Дом, владельцем которого является художник, полон интересных и оригинальных решений. Одни только шкафчики в кухне уже вызывают желание посмотреть, что за ними находится, раз прикручено столько ручек.
В столовой-гостиной стоят старые буфеты и массивный обеденный стол. Гарнитур от швейной машинки теперь стал рабочим столом. Зеркало на двери и чемоданы с двух сторон создают визуальный портал.
Спальню сделали в той же стилистике. Тут тоже обустроено рабочее место.
В доме есть санузел. Водоснабжение — центральное, канализация — местная. Отапливается здание с помощью твердого топлива. По улице идет газ, но есть уже все согласования для подключения электрического котла.
На участке в 15 соток находится еще и отапливаемая мастерская в 50 «квадратов», которую можно переделать под гостевой дом.
Стоит на территории и зона барбекю с беседкой.
Оценивают необычный дом в 148 тысяч долларов.