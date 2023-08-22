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Жилье не для каждого: в Минске продают необычный дом художника

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  • 22.08.2023, 12:08
  • 2,646
Жилье не для каждого: в Минске продают необычный дом художника

Как он выглядит и сколько стоит?

В Минске, в микрорайоне Озерище, продается дом с авторским интерьером. Его владелец — художник. Подобные объекты встречаются нечасто, но он заинтересует любителей ретро и коллекционеров. Внутри полно уникальных вещей, в том числе и переделанных, пишет realt.by.

Деревянный дом был построен в 1956 году в Озерище, недалеко от Уручья. Его обложили газосиликатными блоками и уже начали заниматься реконструкцией. На крыше лежит шифер. Общая площадь дома — 74,4 квадратного метра.

«Этот дом не для каждого», — пишет автор объявления.

Дом, владельцем которого является художник, полон интересных и оригинальных решений. Одни только шкафчики в кухне уже вызывают желание посмотреть, что за ними находится, раз прикручено столько ручек.

В столовой-гостиной стоят старые буфеты и массивный обеденный стол. Гарнитур от швейной машинки теперь стал рабочим столом. Зеркало на двери и чемоданы с двух сторон создают визуальный портал.

Спальню сделали в той же стилистике. Тут тоже обустроено рабочее место.

В доме есть санузел. Водоснабжение — центральное, канализация — местная. Отапливается здание с помощью твердого топлива. По улице идет газ, но есть уже все согласования для подключения электрического котла.

На участке в 15 соток находится еще и отапливаемая мастерская в 50 «квадратов», которую можно переделать под гостевой дом.

Стоит на территории и зона барбекю с беседкой.

Оценивают необычный дом в 148 тысяч долларов.

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