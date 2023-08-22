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Лаврову устроили «особый» прием в ЮАР

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  • 22.08.2023, 12:12
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Лаврову устроили «особый» прием в ЮАР

Главу МИД России подняли на смех.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, возглавивший российскую делегацию на саммите стран БРИКС в ЮАР, прибыл в Йоханнесбург. Для российского дипломата устроили особую встречу с традиционными танцами, после чего сеть разразилась шутками.

Остроумным видео с Лавровым, пытавшимся влиться в танец африканских племен, поделился в Twitter российский журналист Олесь Филоненко. Пользователи сети отметили, что цвета флага на плечах африканских танцовщиков напоминают украинский флаг.

Также комментаторы вспомнили, что Лаврова называют «унылой лошадкой», и отметили смешное совпадение, якобы африканские племена встретили российского дипломата с «украинскими флагами».

«Унылый конь перед саммитом БРИКС», «Теперь танцевать они будут только там», «А танцуют с цветами флага Украины», «Как это цвета флагов его не беспокоят», «Самый унылый конь в мире».

Напомним, что Лавров на саммите G20 в Индии заявил, что в Украине Россия «останавливает войну, развязанную против нас». После этих слов присутствующие в зале разразились смехом, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица дал Лаврову точную характеристику. По словам украинского дипломата, глава российского МИД сейчас объединяет в себе три амплуа: клоуна, шута и придурка.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров снова разразился угрозами ядерной войной в адрес стран Запада. Он выдал, что якобы их лидеры сделали осознанный выбор – воевать с РФ до последнего украинца.

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