СМИ: Аэродром с ядерными бомбардировщиками атаковали с территории РФ 1 22.08.2023, 12:24

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Два Ту-22М3 полностью уничтожены, еще два самолета повреждены.

Российские аэродромы «Сольцы» и «Шайковка» атаковали квадрокоптеры, запущенные с территории РФ.

Как сообщил источник «Украинской правды» в разведке, в результате этих атак были полностью уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, еще два самолета повреждены.

«Два бомбардировщика Ту-22М3 полностью уничтожены, еще два самолета незначительно повреждены», - сообщил источник.

Атаки на российские аэродромы

21 августа гражданский дрон с самодельным взрывным устройством упал на территории аэродрома «Шайковка» - его якобы «вовремя сбили». После этого на месте начался пожар.

По информации украинского активиста Сергея Стерненко, во время атаки мог быть поврежден российский ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

19 августа стало известно о атаку дрона на военный аэродром Сольцы в Новгородской области, где базируются ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3. В Минобороны РФ заявили, что в результате пожара повреждение получил один самолет.

В то же время, по мнению экспертов, в России склонны занижать потери, так что поврежденных самолетов могло быть больше. По свидетельствам очевидцев, повреждены были по меньшей мере два самолета.

По данным СМИ, аэродром атаковали агенты, сотрудничающие с украинской военной разведкой. Уничтожено бомбардировщик Ту-22 М3, еще два самолета получили повреждения.

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