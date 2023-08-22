Машинист электрички Столбцы — Минск внезапно умер на рабочем месте 10 22.08.2023, 12:28

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Помощь решили оказывать на станции Койданово, но не успели.

Машинист электрички Столбцы — Минск скоропостижно скончался на рабочем месте. Внезапная смерть машиниста электропоезда на рабочем месте произошла 21 августа, сообщает Сообщество железнодорожников.

На участке Негорелое — Койданово диспетчеру от локомотивной бригады поступила информация о необходимости вызова скорой медицинской помощи. Помощь решили оказывать на станции Койданово.

Электричкой управлял помощник машиниста.

В 6:08 работники скорой медицинской помощи констатировали смерть машиниста 1976 года рождения. Он работал в моторовагонном депо Минска с 1998 года.

Предварительно предполагаемой причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Пассажиры поезда были пересажены на следующую по расписанию электричку.

Официальной информации на этот счет не было.

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