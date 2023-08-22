Машинист электрички Столбцы — Минск внезапно умер на рабочем месте

Машинист электрички Столбцы — Минск внезапно умер на рабочем месте10
- 22.08.2023, 12:28
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Помощь решили оказывать на станции Койданово, но не успели.
Машинист электрички Столбцы — Минск скоропостижно скончался на рабочем месте. Внезапная смерть машиниста электропоезда на рабочем месте произошла 21 августа, сообщает Сообщество железнодорожников.
На участке Негорелое — Койданово диспетчеру от локомотивной бригады поступила информация о необходимости вызова скорой медицинской помощи. Помощь решили оказывать на станции Койданово.
Электричкой управлял помощник машиниста.
В 6:08 работники скорой медицинской помощи констатировали смерть машиниста 1976 года рождения. Он работал в моторовагонном депо Минска с 1998 года.
Предварительно предполагаемой причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Пассажиры поезда были пересажены на следующую по расписанию электричку.
Официальной информации на этот счет не было.