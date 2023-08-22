Упадок Трантора Петр Шуклинов, liga.net

22.08.2023, 12:34

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Айзек Азимов и его предсказание для России.

Нацистский режим в Москве устами забавного алкоголика очертил новую цель российского нападения на Украину – уничтожение украинского государства, «даже если на это уйдут десятки лет». То есть все идет по плану. Просто планы изменились. И сейчас плана просто нет.

Украинские планы не менялись. Весь мир следит за тем, как наступает Украина и возвращает один населенный пункт за другим. По словам командования, к сожалению, наступление идет не по графику – это очевидно. Но инициатива в руках ВСУ – это тоже очевидно. Искренность Украины подкупает.

“Или мы, или они”, – говорит на это российский дурак. Но его задача, как видится, озвучивать то, что вслух сказать людям с креслом не положено. Совершенно иначе эти слова звучат, если подумать, почему их вообще пришлось произносить. Особенно если посмотреть на дату – вечером того же дня, когда Украина «снова перешла красную черту».

Уничтожение неприкосновенного Ту-22М3 – потенциального носителя ядерных зарядов, неуязвимых ракет Х-22 – это нечто новое. Удар в 700 км от границы Украины. Удар по ядерной триаде. Этот самолет относится к стратегической авиации и существует в ограниченном количестве, произведен в СССР.

Собирать такие Ту-22М3 могут на Казанском авиазаводе, где со времен советской оккупации до сих пор лежат несколько корпусов без внутренностей. Не буду вдаваться в детали, но на современные самолеты нет ни технологий, ни людей. И проще собрать самолет методом каннибализма – снимая детали со старых бортов и собирая из них франкенштейна. То, что сейчас россияне делают и с гражданской авиацией.

Московская верхушка, понимая, что дело пахнет плохо, бросила на Казанский авиазавод $400 млн из Фонда национального благосостояния, неприкосновенных запасов. С той целью, чтобы в срочном порядке ремонтировать советские самолеты, которые используются для обстрелов Украины. Самолеты, конечно, изнашиваются от повседневного использования.

А теперь один или два из них полностью уничтожены – и это практически для них катастрофа. А для нас двойной повод поздравить себя. Ведь украинская армия научилась сбивать Х-22 – своеобразным способом.

Что на этом фоне остается делать России, как не признать очевидное? Победить Украину не вышло. Инициатива в руках ВСУ. Ядерная триада начала сокращаться.

А что Россия? Где российская армия? Убивает детей, подрывает захваченные дамбы, бомбардирует школы и торговые центры, то есть не делает ничего, что способно действительно привести Россию к победе. Россия никак не приближает свои цели. Так что лучше, чтобы и цели стали недостижимыми.

Весь мир наблюдает полное нравственное российское разложение, когда российские генералы берутся оправдывать смерти детей сопутствующими потерями. На фоне военных неудач на фронте – это чистое унижение для любого человека, смеющего называть себя офицером. Военные – даже такие, как в России, – не идут на службу воевать с детьми. Им нужна хоть какая-то цель. Что-то осязаемое в какой-то достижимой перспективе.

Ничего лучше, чем извечная война, в Кремле придумать не смогли. Приблизительно такой же план существования у КНДР. То есть плана попросту нет. Потому что уничтожить нацию в 40 млн человек в ХХІ веке, победить так называемый коллективный Запад, ничего для этого не делая (ибо нет рычагов) – это не цель, а очевидное безумие и потеря реальных перспектив.

Неудивительно ли, что все надежды россиян снова направлены на Америку: может, хоть Трамп поможет через год-другой? А может, снова пригрозить ядерным оружием? А может, снова убить детей? Такой вот набор инструментов. Чистое унижение, хаотические рефлексии и бессилие. На фоне катастрофы в экономике.

Приблизительно так обстояли дела и в Галактической империи в знаменитой космоопере Айзека Азимова «Основание». Те же действия, те же симптомы. Империю трясло. Вместо заботы о гражданах (зачем россиянину смерть десятков миллионов украинцев, как это изменит его жизнь?) она воплощала одну безумную идею за другой. Точнее, не могла реализовать даже свои угрозы. А попытка уничтожить одно из государств, которое решило стать независимым, заставило все остальные с удивлением обратить взор на главную планету Империи: так мы, значит, следующие? Так что нам, значит, лучше объединиться против Империи?

Дурак в Москве получил команду озвучить «вечную войну» с целью «уничтожения украинской государственности». После очередного литра водки, собравшись с силами после громкой оплеухи в глубоком тылу, где унизили так называемую ядерную триаду, дурак снова обратил внимание на Москву всех, кто окружает Россию. Всех, кто когда-то покинул СССР. И даже тех, кто пока входит в состав РФ. Уничтожить соседа? Это же безумие.

По Азимову, движение больших чисел – штука предопределенная. Направление движения многомиллионных социальных групп можно предсказать. Позже идею Азимова взялись разбирать настоящие ученые и придумали клиодинамику, кстати.

Пустые угрозы России на фоне убитых детей в Чернигове; новый план вечной войны за цели, достичь которых невозможно; безумие за безумием продолжает раскручивать этот маховик истории и ведет Империю туда, где она по воле злой судьбы не оказалась 30 лет назад.

В новом мире российскому варварству нет места. Россия застряла в прошлом. И эта новая безумная российская модель, пытающаяся всех вокруг затащить в ад, не может найти места нигде – ни на Западе, где больше не подают руки. Ни на Востоке, где пользуются моментом и за бесценок выкачивают из России все, что возможно.

Все соседи России начали резко разбегаться во все стороны. Казахстан смотрит в сторону Китая и налаживает тесные связи с Западом. Туркменистан (а также Татарстан внутри РФ) сближается с Турцией. Каждый ищет опору подальше от бензоколонки с ядерной бомбой, как ее обозвал главный дипломат Евросоюза. Уже даже европейцы слов не подбирают.

В «Основании» тупик разрешился полным развалом империи, когда ее наследники – как сейчас россияне – были уже неспособны объяснить принцип работы механизмов, созданных веком ранее.

Так, например, созданная по мотивам СССР российская лунная программа, призванная вернуть Россию к звездам, завершилась катастрофой – потому что больше нет ни людей, ни технологий, ни понимания. СССР осуществлял 900 запусков в год (это опыт: удачи и неудачи, техническая база, накопление опыта специалистами). Россия осуществляет два-три запуска в год. То есть, проще говоря, Россия – больше не космическое государство.

По книге Азимова, бывшие провинции сформировали совсем другой мир. Более справедливый. Более человекоцентричный. Впрочем, если читать весь цикл – не все так просто. Однако книга отличная. Не зря она повлияла на судьбы многих знаменитых людей (как хороших, так и плохих).

Но я всегда считал это просто фантастикой. Впрочем, чем старше становился, тем больше видел параллелей с реальной жизнью образов из книги. А сериал, который сейчас показывают и продолжают снимать, хоть и далек от книги, пытается раскрыть больше деталей, которые вполне могли иметь место.

Айзек Азимов – сын эмигрантов из советской России – неплохо знал, что такое империи. Прообраз его Галактической империи – Римская империя и нацистская Германия. Он писал цикл «Основание» под впечатлением от Гитлера, который «одерживал победу за победой»: «Я мог только убедить себя в том, что Гитлер, что бы он ни делал, обречен. Что есть законы истории, по которым такие, как Гитлер, не могут победить».

Сотни параллелей с нацистской Германией, которые есть у России, невозможно отрицать. И ордер Гаагского трибунала за военные преступления – это как вишенка на торте.

Азимов, безусловно, был прав. Такие, как Гитлер, не могут победить, какие бы страшные преступления они ни совершали. И какими бы сильными ни казались.

Гениальный Азимов, великий психоисторик (определение из его книги), в сущности, предсказал падение и Российской империи.

В книге это было сделано руками Фонда, восстановившего цивилизацию, объединив новые миры против общего врага. Благодаря разуму и изобретательности, а не численному превосходству над империей.

В настоящей жизни, реальной, это делают наши воины – Вооруженные Силы Украины. Сначала никто не верил, что они на это способны. Сегодня все знают, что только они и могут это сделать. Благодаря уму и изобретательности. Именно ВСУ основали нашу международную коалицию.

Все, как в книге. Но не только Азимов – сама история на нашей стороне. Римской империи больше нет. Третьего Рейха нет. Нет Советского Союза. А значит, и Российской Федерации не станет.

Это сделаем мы.

Петр Шуклинов, liga.net

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