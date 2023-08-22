Ford Mustang 1967 года из «Форсажа» продадут на аукционе

Ford Mustang 1967 года из «Форсажа» продадут на аукционе1
- 22.08.2023, 12:37
Сейчас его цена составляла 47 000 долларов.
Автомобильный аукцион Bring a Trailer выставил на продажу фастбек Ford Mustang, снимавшийся в картине «Тройной форсаж: Токийский дрифт». С конвейера автомобиль сошел 25 июня 1967 года. Позже фастбек модифицировали для съемок в фильме. В 2011 году его приобрел нынешний владелец и вывез в Норвегию, пишет «Автоцентр».
После нескольких лет простоя в музее «Мустанг» нуждался в восстановлении. Как указано в объявлении, ему установили новый двигатель 430ci Stroker V8 мощностью 300 л.с. и механическую коробку передач Tremec. Также в списке значатся модифицированная подвеска, новый топливный бак, кастомная выхлопная система, заниженная подвеска и задний самоблокирующийся дифференциал.
В салоне регулируемые ковшеобразные сиденья, каркас безопасности и автограф Лукаса Блэка на приборной панели. Пятизначный одометр показывает 19 тысяч миль (30 577 км). Примерно, 16 тысяч (25 750 км) из них наездил нынешний владелец.
Кузов перекрасили в более светлый оттенок зеленого с белыми полосами на боковинах, капоте и крыше. К слову капот, у «Мустанга» в стилистике моделей Shelby. Дополняют новый образ хромированные бамперы, новые противотуманные фары и хромированная окантовка окон.
Серебристые 19-дюймовые колесные Volk Racing VR-GT 7 с полированными кромками «обуты» в шины Nankang Ultra Sport NS-II размерностью 235/35 спереди и Toyo Proxes T1R размерностью 275/30 сзади. Тормоза — Wilwood с перфорированным дисками на всех четырех углах. Но и это далеко не полный список модификаций.
Новый владелец у «киношного» Ford Mustang появится уже сегодня, 22 августа. На момент написания новости до конца торгов оставалось 9 часов, а текущая ставка составляла 47 000 долларов.