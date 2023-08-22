Начался кастинг преемников: в ГУР оценили сценарий ликвидации Путина 1 22.08.2023, 12:43

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Озвучена новая информация о тяжелых болезнях главы РФ.

Стратегически режим российского диктатора Владимира Путина обречен, как и современная форма существования РФ, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.

«Да, есть информация о его (Путина, - ред.) тяжелых болезнях и его применяемых двойниках. Конечно, это все надо учитывать. Но Украина очень заинтересована, чтобы оригинальный Путин, если он до сих пор жив, оказался на скамье подсудимых при проведении международного трибунала», - подчеркнул он в интервью «Українським новинам».

Относительно информации о преемниках Путина представитель ГУР отметил, что пока нет кандидатов на замену.

«В условиях диктатуры заранее определение преемника чрезвычайно рискованная вещь для людей, которые принимают решения. Но, безусловно, внутренние процессы продолжаются. Такие своеобразные кастинги проходят, другое дело, что это делается совсем не демократическим и открытым способом», — пояснил он.

Вместе с тем собеседник не исключил, что западные спецслужбы могут ликвидировать Владимира Путина, но это не простая задача.

«Россия остается большим по территории государством с разветвленной сетью спецслужб и различных структур безопасности. Спецслужбы РФ работают эффективнее, чем российская армия. Денег на собственную безопасность диктатура вовсе не жалеет», — добавил Юсов.

Ранее генерал СБУ назвал вероятного преемника Путина. Виктор Ягун спрогнозировал, кто может стать во главе РФ в случае исчезновения Владимира Путина.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что на место диктатора Владимира Путина в РФ может рассматриваться «консенсусная» фигура, однако эта личность явно не входит в ближайшее окружение Путина.

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