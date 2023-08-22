Одного из богатейших бизнесменов Гомельской области приговорили к пяти годам за репосты в «Фейсбуке» 22.08.2023, 12:47

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Петр Старотиторов

В СИЗО у предпринимателя случился инсульт.

Гомельский областной суд приговорил к 5 годам колонии 65-летнего мозырского бизнесмена Петра Старотиторова, сообщает «Радыё Свабода».

По информации издания, ему вменили разжигание вражды (часть 1 статьи 130 УК), призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК), клевету на Лукашенко (часть 1 статьи 367 УК), оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), дискредитацию Беларуси (статья 369-1 УК).

Сотрудники ГУБОПиК задержали Старотиторова 6 февраля 2023 года. Как пишет «Радыё Свабода», причиной задержания стали репосты на его странице в «Фейсбуке».

Издание отмечает, что в СИЗО у бизнесмена случился инсульт, и до суда он находился в медчасти изолятора.

Петр Старотиторов родился в деревне Тереховка Добрушского района, окончил университет в Кривом Роге в Украине по специальности «гражданское и промышленное строительство». На момент окончания вуза он был единственным, кто получил красный диплом.

После учебы вернулся в Беларусь, работал в строительной сфере. В 90-х вместе с друзьями создал компанию «Лотос». В основном она занималась строительством, мебельным производством. Компания выпускает железобетонные изделия, газосиликатные блоки. «Лотос» имеет свой карьер в Мозырском районе и филиалы в России. Компания сотрудничала в том числе с Мозырским нефтеперерабатывающим заводом.

До 2016 года Петр Старотиторов входил в «Топ-50» самых богатых бизнесменов Гомельского региона.

«Он очень образованный, компетентный строитель и руководитель. Обеспечил людей рабочими местами. Ранее на предприятии было 1 200 работников. Все свое время он отдавал работе, от рассвета до сумерек. Петр Старотиторов жертвовал деньги на строительство церквей. Например, в деревне Переров Житковичского района. Помогал людям, перечислял деньги на помощь животным», — говорит источник «Радыё Свабода».