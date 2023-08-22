Около ста вооруженных оккупантов сбежали с позиции в районе Урожайного-Старомлиновки

Около ста вооруженных оккупантов сбежали с позиции в районе Урожайного-Старомлиновки2
- 22.08.2023, 12:48
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Россияне были зэками из подразделения «Шторм».
Около сотни вооруженных зэков-оккупантов бросили позицию в районе Урожайного-Старомлиновки Донецкой области и сбежали.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из перехваченного разговора российских военных, опубликованного в соцсетях.
«Перехват из района Урожайного-Старомлиновки. Сотня вооруженных зэков «Шторм-Z» сбежали с позиций. В конце разговора лучшее предложение», - отмечает в комментарии автор публикации.