Около ста вооруженных оккупантов сбежали с позиции в районе Урожайного-Старомлиновки 2 22.08.2023, 12:48

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иллюстративное фото

Россияне были зэками из подразделения «Шторм».

Около сотни вооруженных зэков-оккупантов бросили позицию в районе Урожайного-Старомлиновки Донецкой области и сбежали.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом стало известно из перехваченного разговора российских военных, опубликованного в соцсетях.

«Перехват из района Урожайного-Старомлиновки. Сотня вооруженных зэков «Шторм-Z» сбежали с позиций. В конце разговора лучшее предложение», - отмечает в комментарии автор публикации.

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