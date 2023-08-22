«Здесь людям не мешают отдыхать» 22.08.2023, 12:59

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иллюстративное фото

Белорус рассказал, как организует музыкальные вечеринки в Польше.

Дмитрий — музыкант и организатор рейвов — музыкальных вечеринок, которые проходят в том числе под открытым небом. Это увлечение появилось у него еще в Беларуси. А переехав в Польшу, молодой человек привез его с собой. О том, чем отличаются рейвы в Беларуси и Польше, он рассказал MOST.

В Польше Дмитрий организует рейвы уже больше года, чаще всего они проходят на пляжах или лесных полянах.

— Нам нужно было время для адаптации. Пока успели сделать опен-эйры в Гданьске и Варшаве. Сейчас приезжает все больше белорусов, и мы выходим в активную фазу.

С началом пандемии коронавируса в Польше музыкальные вечеринки потеряли популярность, но теперь постепенно отвоевывают ее. Посетители постоянно интересуются, когда и где будет следующий рейв.

Число участников рейвов разнится в зависимости от формата: «пикниками» Дмитрий называет небольшие вечеринки, куда приходит до 50 человек. На крупные собирается по несколько тысяч. На праздник Купалье в Варшаве пришло около четырех тысяч.

Хардкор и румынщина

Некоторые отдают предпочтение рейвам, а не клубам из-за более приятной атмосферы: на рейвах запрещено продавать алкоголь.

— Клубы — это места, где привыкли видеть пьяных и неадекватных. К нам же приходят культурные люди — после вечеринок мы убираем за собой весь мусор, не оставляем даже бычки, — говорит Дмитрий.

По его наблюдениям, на рейвы обычно приходят люди от 20 до 45 лет, и это не только выходцы из постсоветских стран — приезжают испанцы, англичане.

Музыка, которую играют на вечеринках, разнообразна: техно, драм-н-бейс, электро, джангл, хардкор, и даже «какая-нибудь румынщина».

— Планируем через пару лет захватить сцену андеграунд-рейвов в Польше, — говорит Дмитрий.

Не продавать алкоголь и не брать деньги за вход

Организация рейвов — некоммерческая деятельность. Ребята за свои деньги арендуют машину, скидываются на бензин и отвозят на место проведения необходимую аппаратуру: звук, свет, стойки и дым-машины.

— Я не зарабатываю денег на этом. Скорее, организация рейвов и опен-эйров — это способ отдохнуть, — говорит Дмитрий.

Сравнивая условия проведения рейвов в Беларуси и Польше, Дмитрий говорит, что в Польше людям не запрещают отдыхать. В Беларуси у молодого человека часто возникали проблемы с правоохранительными органами. А в Польше, чтобы избежать проблем, достаточно не продавать алкоголь и не брать с людей деньги за вход.

— Наши мероприятия — это зона, свободная от любых предрассудков. Мы рады каждому человеку, который уважает права других, — делится Дмитрий. — Любая вечеринка или рейв базируется на двух принципах: не навредить природе и сделать так, чтобы каждому было тепло, легко и уютно.

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