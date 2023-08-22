закрыть
22 августа 2023, вторник, 13:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Собчак «сдала» местонахождение сына Газманова, пропагандирующего «русский мир»

2
  • 22.08.2023, 13:06
  • 4,960
Собчак «сдала» местонахождение сына Газманова, пропагандирующего «русский мир»

Россией в его соцсетях и не пахнет.

Российская журналистка Ксения Собчак «сдала», где во время войны в Украине находится приемный сын пропутинского певца Олега Газманова Филипп. 25-летний юноша развлекается в Монако, пока его названный папа пропагандирует «русский мир», пишет obozrevatel.com.

В Европе россиянин строит модельную карьеру, а соцсети ведет не на родном, а на английском языке. На пост Собчак в соцсетях Газманов пока никак не отреагировал.

Псевдо-оппозиционная журналистка решила показать, как на самом деле в семье Газманова «любят» Россию. Она опубликовала скриншот с новостью о запуске «патриотического» радио и продюсерского центра Олега Газманова и фото Филиппа в Монако на фоне иномарки.

В комментариях подписчики Собчак написали, что «отец работает патриотом РФ, чтобы сын отдыхал в Монако».

Страница Филиппа Газманова очень отличается от пророссийского блога певца. К примеру, все свои посты, даже фото с Олегом Газмановым, модель подписывает на английском языке.

Больше года полномасштабного вторжения парень не выкладывал фото и скрывал, где живет. Однако в последнее время начал публиковать яркие кадры с отдыха в Дубае и на других курортах.

Напомним, что Олег Газманов усыновил Филиппа после женитьбы на Марине Муравьевой. У него есть сводный брат Родион и сестра Мариана. К слову, путинист открыто заявил пропагандистам, что ни он, ни его 41-летний родной сын воевать не пойдут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив