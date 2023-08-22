Собчак «сдала» местонахождение сына Газманова, пропагандирующего «русский мир» 2 22.08.2023, 13:06

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Россией в его соцсетях и не пахнет.

Российская журналистка Ксения Собчак «сдала», где во время войны в Украине находится приемный сын пропутинского певца Олега Газманова Филипп. 25-летний юноша развлекается в Монако, пока его названный папа пропагандирует «русский мир», пишет obozrevatel.com.

В Европе россиянин строит модельную карьеру, а соцсети ведет не на родном, а на английском языке. На пост Собчак в соцсетях Газманов пока никак не отреагировал.

Псевдо-оппозиционная журналистка решила показать, как на самом деле в семье Газманова «любят» Россию. Она опубликовала скриншот с новостью о запуске «патриотического» радио и продюсерского центра Олега Газманова и фото Филиппа в Монако на фоне иномарки.

В комментариях подписчики Собчак написали, что «отец работает патриотом РФ, чтобы сын отдыхал в Монако».

Страница Филиппа Газманова очень отличается от пророссийского блога певца. К примеру, все свои посты, даже фото с Олегом Газмановым, модель подписывает на английском языке.

Больше года полномасштабного вторжения парень не выкладывал фото и скрывал, где живет. Однако в последнее время начал публиковать яркие кадры с отдыха в Дубае и на других курортах.

Напомним, что Олег Газманов усыновил Филиппа после женитьбы на Марине Муравьевой. У него есть сводный брат Родион и сестра Мариана. К слову, путинист открыто заявил пропагандистам, что ни он, ни его 41-летний родной сын воевать не пойдут.

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