Кому достался самолет Путина? «Важные истории»

22.08.2023, 13:23

Следы ведут к «секретному банкиру» Кремля.

Частный борт, которым раньше летала семья Путина, оказался у австрийского оператора деловой авиации — компании Avcon Jet. Как выяснили «Важные истории», ее бывшие владельцы имели отношение к бизнесам, связанным с Газпромбанком, экс-супругой его руководителя Андрея Акимова и друзьями российского президента.

Чтобы порадовать Владимира Путина, его друг, миллиардер Геннадий Тимченко первым в Европе в январе 2013 года купил бизнес-джет Gulfstream G650, один из самых скоростных и комфортабельных в мире. Эти самолеты появились на рынке в 2012 году, и первые четыре флагмана американский производитель продал исключительно в США. А Тимченко купил пятый. Он обошелся больше чем в 60 млн долларов. Возил членов семьи Путина и эксплуатировался принадлежавшей в то время Тимченко финской компанией Airfix Aviation. Но недолго. После того как в 2014 году Тимченко подпал под санкции, он заявил, что избавился от авиационного бизнеса и этот самолет тоже продал.

С тех пор Gulfstream G650 сменил пару бортовых номеров и операторов. К 2018 году его купила структура Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) под руководством Кирилла Дмитриева — приятеля бывшего зятя российского президента. Но и тогда самолетом пользовалась дочь Путина, Катерина Тихонова (он имел номер LX-SIX). А в 2021 году распоряжаться бортом стала австрийская Avcon Jet — один из крупнейших операторов деловой авиации с офисами в Европе, Азии и Африке, который эксплуатирует сотню самолетов по всему миру. В то время Gulfstream G650 поменял номер на OE-LIV. 23 февраля 2022 года, за день до ввода российских войск в Украину, он улетел из Москвы в Женеву.

Avcon Jet не сообщает, кого обслуживал самолет. Но «Важные истории» выяснили, что у компании давний опыт предоставления услуг соратникам президента России. А ее бывшие владельцы пересекались с бизнесами, связанными с друзьями Путина, Газпромбанком и с семьей одного из самых закрытых российских банкиров — руководителя банка Андрея Акимова.

Большой счет из-за санкций

Австрийская Avcon Jet давно пользовалась доверием людей, не посторонних для руководства России. Когда перед президентскими выборами 2012 года по стране летала бригада агитаторов за Путина, ее обслуживал самолет Avcon Jet, как сообщал Forbes со ссылкой на аэропорт Владивостока. В компании тогда отказались раскрыть информацию о маршрутах и полетах.

Это не единственный случай, когда австрийский оператор был полезным для группы поддержки российского президента. «Важные истории» выяснили, что Avcon Jet обслуживал самолет Bombardier Global 5000 (бортовой номер M-BRRB), который получил известность, как бизнес-джет Бориса Ротенберга. После того как в марте 2014 года друзья юности Путина, братья Аркадий и Борис Ротенберги, подпали под американские санкции, Avcon Jet продолжил заниматься этим самолетом. В конце 2014 года перед управляющим Ротенбергов лег счет от Avcon Jet за ноябрь почти на четверть миллиона евро, хотя самолет налетал всего два часа. К тому времени схема владения воздушным судном могла измениться, чтобы санкции не мешали.

«Ошибок нет… это собираются неоплаченные счета за предыдущие месяцы… Крупная статья — 78 565 евро — за техническое обслуживание в апреле 2014, которое Bombardier не покрыл по гарантии из-за санкций», — объяснила управляющему Ротенбергов, Максиму Викторову, его сотрудница. «Важные истории» нашли это письмо и счет от Avcon Jet в корпоративной переписке УК «Эвокорп» Викторова (подробнее читайте в нашем спецпроекте «Архив Ротенбергов»).

Чем австрийская Avcon Jet заслужила такое доверие? Может, дело в качестве сервиса. А может, в том, что оператором в первое время его существования владели компании, которые участвовали в бизнесах, связанных с «Газпромом», Газпромбанком и друзьями Путина. Вот какие следы нам удалось найти.

Следы «секретного банкира» Путина

Avcon Jet основана в 2007 году. На следующий год более 60% этого оператора принадлежали трем австрийским фирмам (13% — Finstil Holding, 22% — East Beta Holding, 31% — E&A Beteiligungs, руководитель и совладелец двух последних входил в наблюдательный совет Avcon Jet до 2019 года). Их собственниками числились граждане Австрии, имена которых нам ни о чем не говорят. Но бизнесы этих фирм имели отношение к людям, близким к российской власти. Например, к австрийской семье председателя правления Газпромбанка Андрея Акимова, которого называют «секретным банкиром» Путина.

Акимов — один из самых закрытых госбанкиров. Он познакомился с Путиным в начале 1990-х, когда налаживал деловые контакты в петербургской мэрии, чтобы поучаствовать в привлечении иностранных денег, и с задачей справился. Еще в советские времена молодой Акимов, чьи родители не принадлежали к элите, начал трудиться в финансовых учреждениях СССР в Швейцарии и Австрии. Это дало повод для предположений о его работе на КГБ. Но знакомые Акимова уверяли, что в разведке он не служил, а просто был умным финансистом. Подконтрольный государству Газпромбанк умный Акимов возглавил на второй год после того, как Путин стал российским президентом.

«Важные истории» выяснили, что бывший совладелец Avcon Jet — австрийская Finstil Holding пересекалась с бизнесом первой супруги Акимова. Об этой семье госбанкира раньше ничего известно не было. Finstil владела испанской компанией Villa Nautilus c уставным капиталом больше 2 млн евро, зарегистрированной на острове Ибица. Компания занималась недвижимостью и отошла Елене Акимовой. О том, что она была замужем за Андреем Акимовым, мы узнали из документов реестра Монако: они поженились 22 августа 1980 года в Москве. Бывшая супруга главы Газпромбанка вместе с его сыном, Денисом, указывала своим адресом исторический дом в центре Вены 1772 года постройки на улице Баллгассе в двух шагах от Венской оперы. Тот же адрес был у Андрея Акимова в те времена, когда он работал за рубежом. Официальных документов о разводе мы не видели, однако у Акимова новая семья, которая живет в Лондоне.

В крупных бизнесах Елена Акимова не замечена и называла себя «частным инвестором на пенсии», а еще закупала картины ручной работы, пастели и рисунки из Украины. Но в 2014 году, после того как начались санкции против окружения Путина, российских госбанков и корпораций, бывшая жена руководителя Газпромбанка стала владельцем офшорной компании (Terminal Aviation Inc с Британских Виргинских островов), которой принадлежал самолет Falcon стоимостью 17 млн долларов. Информацию об этом «Важные истории» нашли в офшорных утечках, доступных благодаря «Международному консорциуму журналистов-расследователей» (ICIJ).

Раньше Terminal Aviation с самолетом принадлежали лихтенштейнской Terminal Holding, которая была звеном в схеме владения Avcon Jet. С мая 2023 года Terminal Holding находится под украинскими санкциями. Европа, США и другие страны не ввели против нее ограничения.

Глава Газпромбанка Андрей Акимов ответил «Важным историям», что не связан с Avcon Jet.

«Елена Акимова — это моя бывшая жена, Денис Акимов — это мой сын. Ни Елена Акимова, ни Денис Акимов никогда не имели и не имеют в настоящее время отношения к моей работе, у нас нет никакого общего имущества. Более 20 лет назад мы с Еленой Акимовой расстались и с 2017 года находимся в разводе. Я не являюсь владельцем самолета, принадлежавшего по Вашей информации компании Terminal Aviation Inc. и не имею отношения к компании Avcon Jet», — сообщил Акимов.

Подробнее о связях бывших владельцев Avcon Jet с Акимовыми

Лихтенштейнская Terminal Holding, которой раньше принадлежала фирма и самолет, доставшиеся бывшей жене руководителя Газпромбанка, имела меньше 5% в австрийской транспортно-экспедиторской SKAT International Speditions. Та владела 52% Finstil Holding. А последняя — 13% в Avcon Jet.

Принадлежавшая Finstil испанская Villa Nautilus под руководством Акимовой имела уже другого собственника, название которого ассоциируется с самим Андреем Акимовым, — австрийскую IMAG Invest Management (сменила название на Kumina Holding). Акимов в начале 1990-х годов создал в Австрии IMAG Investment Management & Advisory Group и с 1991 по 2003 год был ее управляющим директором. В той же IMAG в 1990-е руководителем состоял Александр Медведев, еще один давний знакомый Путина, теперь уже бывший зампредседателя правления «Газпрома».

Следы Газпромбанка

Бывшие владельцы Avcon Jet пересекались не только с семьей госбанкира Акимова. Они участвовали в российских бизнесах, которые принадлежали Газпромбанку. Так, австрийские фирмы Finstil и East Beta Holding контролировали транспортно-экспедиторскую компанию «Рустранс», которая на своем сайте называет себя «лидером на рынке международных и междугородних грузоперевозок… автомобильным, железнодорожным, авиа- и морским транспортом». С 2006 года совладельцем «Рустранса» была дочка Газпромбанка (у нее 15% компании).

«Рустранс» в 2015–2018 годах получал подряды от структуры «Газпрома», «Газпромтранса», в общей сложности почти на 8 млрд рублей. А в последнее время обслуживал российских металлургов. Его крупные клиенты: сбытовая компания из группы «Евраз» Романа Абрамовича и «Северсталь» Алексея Мордашова (все теперь находятся под санкциями). Выручка «Рустранса» за военный 2022 год увеличилась почти в два раза по сравнению с мирным 2021 годом и превысила 3 млрд рублей — стала больше, чем за четыре довоенных года вместе взятых.

«Экономические санкции и ограничения, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине, не оказывают основополагающего влияния на непрерывность деятельности общества», — пишет «Рустранс» в своем отчете. И это не удивительно.

«Северсталь» поставляет металл для российского военно-промышленного комплекса. «Евраз» хотя и опровергал поддержку ВПК, но, как выяснил OCCRP, являлся поставщиком заводов по производству взрывчатки, а также «Уралвагонзавода», который выпускает как гражданскую, так и военную технику. Из-за войны в Украине российский ВПК перегружен заказами, и многие его предприятия работают в три смены. Соответственно, востребована и транспортировка всего необходимого для производства.

В «Рустрансе» пока не ответили на вопросы о выросшем бизнесе и иностранных владельцах.

Другие бизнесы бывших владельцев Avcon Jet с Газпромбанком

Бывший акционер Avcon Jet, австрийская Finstil Holding владела российской компанией «Олимпинжстрой» (ликвидирована в 2014 году), связанной с дорожным строительством. Ее совладельцем была «Альпине газ», входящая в группу Газпромбанка.

Бывший акционер Avcon Jet, австрийская East Beta Holding владела долей в компании «Грандинвест». Это деловой центр «Аэро сити» в Химках общей площадью более 44 тыс. кв. м с 27-этажной башней. С 2015 по 2018 год «Грандинвест» был в залоге у Газпромбанка.

Следы фронтмена президента

Бывшего владельца Avcon Jet, австрийскую компанию East Beta Holding контролировал малоизвестный и непубличный гражданин Латвии Эгилс Бруверис. Но в офшорных утечках, которые стали доступны благодаря ICIJ, мы нашли документ, который может ассоциировать его с фирмой, связанной с другом юности Путина, Петром Колбиным. О себе Колбин говорил, что не является бизнесменом, его знакомые это подтверждали, он вел тихий и скромный образ жизни. При этом на Колбина были записаны доли в крупных компаниях приятелей Путина, так что «скромный друг» вошел в список Forbes с состоянием в полмиллиарда долларов. Все это позволяло предполагать, что при жизни Колбин (умер в 2018 году) владел имуществом в интересах президента России, был его фронтменом.

Единственный документ в офшорных файлах, который мог связывать Брувериса с фирмой Колбина — письмо Брувериса: «Этим мы уведомляем об изменении нашего юридического адреса MFG Beteiligungs AG [в Вене]… Пожалуйста, обратите внимание, что все остальные реквизиты остаются неизменными».

В октябре 2012 года это письмо было адресовано Trinbago Holdings с Британских Виргинских островов, которая сообщала, что «оказывает техническую поддержку строительству и реконструкции преимущественно в России», не обозначая конкретные проекты. Владельцы этой компании прятались особенно тщательно, до 2009 года у нее были так называемые акции на предъявителя, которые позволяли полностью скрыть собственника: у кого в руках бумаги — тот и акционер.

Объявился владелец Trinbago только после того, как офшорные юрисдикции начали отменять акции на предъявителя. Выяснилось, что фирма принадлежала панамской Mischositos Investment. Формальным бенефициаром последней числился Колбин. Но настоящим хозяином, по предположению Центра «Досье», мог быть сам Путин: панамская Mischositos практически из воздуха заработала 1,12 млрд долларов на перепродаже акций завода по добыче и переработке сжиженного природного газа «Ямал СПГ» (этот завод построил газовый гигант «Новатэк» друга Путина, Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона). И та же панамская Mischositos владела компанией — заказчиком строительства яхты Путина Graceful.

Бруверис не ответил на вопросы «Важных историй» и не рассказал, зачем писал Trinbago.

При чем здесь раздел «ЮКОСА»

Австрийской MFG Beteiligungs Эгилса Брувериса достался московский «Фин-проект», который в прошлом владел компанией, аффилированной со знаменитой фирмой «Прана». Последняя произвела фурор в 2007 году: выиграла аукцион и купила активы крупнейшей в то время в России нефтяной компании ЮКОС за 100,9 млрд рублей. Ранее российские власти отобрали эти активы у миллиардера Михаила Ходорковского и надолго отправили его за решетку. Кто был настоящим владельцем «Праны» неизвестно до сих пор (фирма давно ликвидирована). Но ее тоже связывали с Газпромбанком.

Бруверис через свою австрийскую MFG Beteiligungs получил контроль над российским «Фин-проектом» спустя годы после этой истории. В прошлом «Фин-проект» владел 95 % фирмы «Катарон», у которой был тот же гендиректор, что и у «Праны» — Владимир Есаков. В 2007 году газета «Коммерсант» связала «Прану» и «Катарон» с «Газпромом» и Газпромбанком. И не беспочвенно. Спустя годы собственник «Катарона» — «Фин-проект», который достался фирме Брувериса, был зарегистрирован по тому же адресу и в той же комнате, что компания «Цитадель эссет менеджмент». А последняя была частью консалтинговой компании «Русские проекты и инвестиции» (РПИ), которая принадлежала к группе Газпромбанка.

Следы бывшего разведчика и таможенника

Самым крупным владельцем Avcon Jet в первые годы его существования была австрийская компания E&A Beteiligungs. Ее филиал в Москве располагался по одному адресу в Просвирином переулке, 6, с «Русскими проектами и инвестициями» (РПИ), которые входили в группу Газпромбанка.

Некоторые люди из РПИ раньше работали на Геннадия Тимченко. Руководили его компаниями и занимались самолетами и ВИП-терминалами в аэропортах после того, как Тимченко оказался под санкциями и от всего избавился (подробнее можно почитать здесь). А бизнес с участием австрийской E&A Beteiligungs приводил к близким людям еще одного давнего знакомого Путина, бывшего разведчика Андрея Бельянинова, который вместе с ним служил в КГБ и работал в Восточной Германии.

После прихода Путина к власти Бельянинов десять лет возглавлял российскую таможню. А компания из Австрии E&A Beteiligungs владела складскими комплексами, которые раньше относились к крупнейшему государственному таможенному предприятию «Ростэк». Среди их совладельцев можно было увидеть людей Бельянинова, к примеру, экс-главу «Ростэка» Александра Повстяного — его давнего товарища и советника.

Повстяный известен тем, что он и другие соратники Бельянинова завладели тремя десятками таможенных складских комплексов, перевозчиков и СВХ по всей России, многие из которых раньше входили в систему «Ростэка». По сути, люди Бельянинова «приватизировали» государственный «Ростэк» и сделали на этом неплохой бизнес, в котором участвовали и его родственники.

Бывшие владельцы Avcon Jet и подмосковные таможенные склады

E&A Beteiligungs владела российской компанией «АТЭК-Премьер» — раньше она называлась «РОСТЭК-Премьер» и входила в структуру государственного «Ростэка». После 2011 года «АТЭК-Премьер» отделилась от госпредприятия и досталась фирме его бывшего директора Александра Повстяного.

Бывший владелец Avcon Jet, австрийская Finstil Holding контролировалась транспортно-экспедиторской компанией из Вены SKAT Internationale Speditions. Миноритарная доля в SKAT была у фирмы Terminal Holding из Лихтенштейна. В 2020 году она владела долей (более 40%) в российском «Терминал-Премьере» в Лобне (Московской области), общая площадь складских помещений которого превышает 35 тыс. кв. м. В конце 1990-х — середине 2000-х эти склады напрямую контролировались австрийской SKAT. «Терминал-Премьер» был зарегистрирован по тому же адресу и с тем же телефоном, что и бывшая структура государственного «Ростэка», «АТЭК-Премьер», и владел в нем небольшой долей (12%).

В 2022 году в совет директоров «Терминал-Премьера» входил Александр Муравицкий — управляющий некоторых бизнесов, связанных с Геннадием Тимченко. Муравицкий ранее был гендиректором компании «Кордекс», через которую Тимченко владел долей в крупнейшем российском страховщике «СОГАЗ». А также гендиректором «Газпром инвестпроекта» (бывшее название — «Русские энергетические проекты»), который принадлежал фирмам Тимченко и Колбина. К 2010 году «Русские энергетические проекты» получили более 20 млрд рублей прибыли и вскоре были выкуплены «Газпромом».

По следам никто не пойдет

Вряд ли кто-то будет официально изучать все эти связи, устанавливать происхождение средств, которые лежали в основе оператора Avcon Jet, и выяснять причины, по которым оператор мог быть так лоялен к соратникам Путина. В компании не ответили на три запроса «Важных историй». А власти Австрии неохотно проводили расследования, которые могли привести к статусным людям из России.

К примеру, в 2019 году австрийская прокуратура отказалась возбуждать дело по итогам публикаций Центра исследования коррупции и оргпреступности (OCCRP) об офшорной сети российской инвесткомпании «Тройка диалог». Среди ее клиентов были люди из ближайшего окружения Путина, включая руководителей госкорпораций, выводившие из России миллионы евро по сомнительным схемам кредитов для престарелых родственников.

В наблюдательный совет Avcon Jet входил человек с большими связями в России и Австрии

До 2019 года в наблюдательный совет Avcon Jet входил Андрей Кочетков, предприниматель из России, который раньше объединял крупнейших прямых и косвенных собственников австрийского оператора. Кочетков являлся совладельцем E&A Beteiligungs, а также директором Finstil Holding, SKAT Internationale Speditions и Terminal Holding.

В 2012 году Кочетков наделал много шума в Австрии, когда вместе с бывшим австрийским министром внутренних дел и бывшим вице-президентом австрийской торговой палаты неожиданно завладел небольшим банком в Вене (Alizee Bank), что стало полным сюрпризом для местного надзорного органа. Австрийские власти выяснили, что их бывшие чиновники купили акции на кредиты от российского госбанка ВТБ в Австрии.

Кредиты им выдал VTB Bank (Austria) AG. В советские времена он назывался Donau Bank и в конце восьмидесятых его возглавлял Андрей Акимов. Гарантом по кредитам для бывших австрийских чиновников выступила фирма Кочеткова Terminal Holding, которой, как выяснили «Важные истории», принадлежал самолет за 17 миллионов долларов, доставшийся в 2014 году экс-супруге главы Газпромбанка. Найти Кочеткова нам не удалось.

В начале этого года делегаты ОБСЕ из 20 стран раскритиковали Австрию за предоставление виз санкционным российским парламентариям, которые собрались посетить международные мероприятия. А в августе стало известно, что бывший австрийский министр иностранных дел Карин Кнайсль, на свадьбе которой Путин танцевал в 2018 году, приехала на отдых в Россию и поселилась в деревне Петрушово Рязанской области.

«Важные истории»

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