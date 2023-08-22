Резников рассказал, когда Украина получит первые F-16

Резников рассказал, когда Украина получит первые F-161
- 22.08.2023, 13:17
И что для этого нужно.
Украина сможет получить первые истребители F-16 не раньше чем через 6-7 месяцев. Передача самолетов будет зависеть от срока обучения украинских специалистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова.
По его словам, сам самолет является только платформой. Следует говорить и о передаче вооружения - ракет, снарядов и бомб, которые будут нести самолеты F-16. Также не стоит забывать о подготовке инфраструктуры для того, чтобы Украина могла обслуживать самолеты и выполнять боевые задания.
Кроме того, министр отметил, что обучение на самолетах должны пройти не только пилоты, но и инженеры, техники и другие люди, планирующие операции.
По его словам, речь идет о нескольких сотнях людей для первых самолетов в украинском небе.
«Поэтому, я думаю, что 6-7 месяцев - это минимальный срок (для передачи Украине F-16 - ред.), который нужно сознательно оценивать. Но если он будет немного больше - не разочаровываться, потому что наши пилоты продемонстрировали свою способность быть готовыми через 6 месяцев», - сказал он.
При этом пока неизвестно, сколько будет продолжаться обучение техников и инженеров, ведь системы обслуживания и ремонта сложные.
«Но я верю в одно, наши люди настолько талантливы, что «Patriot» они вместо 10 месяцев преодолели за 10 недель, артиллерию 155 вместо трех месяцев - за три недели. Поэтому я убежден, что украинские F-16 будут в украинском небе освобождать временно оккупированные территории», - добавил он.
F-16 для Украины
18 августа СМИ сообщили, что США одобрили передачу Украине самолетов F-16 из Дании и Нидерландов. Советник президента Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Украина получит истребители после завершения обучения пилотов.
Известно, что Нидерланды могут предоставить Украине 42 истребителя, а Дания - еще 19 .