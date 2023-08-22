В США будут лечить алкоголизм «одним уколом» 3 22.08.2023, 13:27

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Исследование уже проверили на приматах.

Ученые США заявили о создании вакцины от алкоголизма, сообщает британский журнал Nature Medicine.

Как считают сотрудники Медицинского центра и Медицинского колледжа Векснера Университета штата Огайо такая прививка станет прорывом в борьбе с алкогольной зависимостью.

Организм людей, страдающих алкоголизмом, испытывает серьезный недостаток гормона радости дофамина. Для компенсации этого дефицита пьющий человек вынужден постоянно увеличивать дозы алкоголя. Исследование, проведенное на приматах, показало, что однократное введение в организм обезьян генного препарата приводит к длительному восстановлению в головном мозге уровня дофамина.

Ученые выразили мнение, что восстановление в организме уровня гормона радости должно уменьшить употребление алкоголя и предотвратить возобновление приема спиртного после воздержания.

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