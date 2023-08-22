WebMoney перестала работать с белорусским рублем 22.08.2023, 13:25

У белорусов есть время вывести средства.

В Беларуси теперь нельзя пополнить кошелек WebMoney в белорусских рублях. С 21 августа белорусам доступен только вывод средств в системе, причем на это отвели определенный срок. Тем временем в WebMoney заявляют, что продолжают работу как платежная система в нашей стране. «В ближайшее время новая платежная система вебмани будет внесена в реестр платежных систем Беларуси», — сообщают в компании.

Пополнение кошелька WebMoney в Беларуси больше недоступно, сообщил журналисту zerkalo.io как физлицу консультант «Технобанка». Это финучреждение выступает оператором системы. Остался доступным только вывод средств с электронного кошелька. Выводить средства можно будет еще в течение трех месяцев с даты введения изменений 21 августа.

Более того, временно белорусы не могут открыть новый кошелек. Это ограничение связано с проведением технических работ.

Возобновится ли возможность пополнения электронных кошельков в этой системе и когда белорусы снова смогут открывать новые «счета», в контакт-центре не знают.

Нынешние изменения не означают, что WebMoney уходит с белорусского рынка. В компании заявляют, что намерены работать как платежная система Беларуси.

«Компания WebMoney продолжает свою работу как платежная система в Республике Беларусь. В ближайшее время новая платежная система вебмани будет внесена в реестр платежных систем РБ, — сообщает компания. — Все клиентские программы вебмани (Keeper, Enum и прочие) продолжат свою работу в обычном штатном режиме».

На каких условиях будет работать WebMoney как белорусская платежная система, пока неизвестно. Узнать подробности в «Технобанке» не удалось.

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