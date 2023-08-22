закрыть
22 августа 2023, вторник, 13:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

WebMoney перестала работать с белорусским рублем

  • 22.08.2023, 13:25
WebMoney перестала работать с белорусским рублем

У белорусов есть время вывести средства.

В Беларуси теперь нельзя пополнить кошелек WebMoney в белорусских рублях. С 21 августа белорусам доступен только вывод средств в системе, причем на это отвели определенный срок. Тем временем в WebMoney заявляют, что продолжают работу как платежная система в нашей стране. «В ближайшее время новая платежная система вебмани будет внесена в реестр платежных систем Беларуси», — сообщают в компании.

Пополнение кошелька WebMoney в Беларуси больше недоступно, сообщил журналисту zerkalo.io как физлицу консультант «Технобанка». Это финучреждение выступает оператором системы. Остался доступным только вывод средств с электронного кошелька. Выводить средства можно будет еще в течение трех месяцев с даты введения изменений 21 августа.

Более того, временно белорусы не могут открыть новый кошелек. Это ограничение связано с проведением технических работ.

Возобновится ли возможность пополнения электронных кошельков в этой системе и когда белорусы снова смогут открывать новые «счета», в контакт-центре не знают.

Нынешние изменения не означают, что WebMoney уходит с белорусского рынка. В компании заявляют, что намерены работать как платежная система Беларуси.

«Компания WebMoney продолжает свою работу как платежная система в Республике Беларусь. В ближайшее время новая платежная система вебмани будет внесена в реестр платежных систем РБ, — сообщает компания. — Все клиентские программы вебмани (Keeper, Enum и прочие) продолжат свою работу в обычном штатном режиме».

На каких условиях будет работать WebMoney как белорусская платежная система, пока неизвестно. Узнать подробности в «Технобанке» не удалось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив