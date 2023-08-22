Алексей Мельник о F-16: «Красные линии» по применению будут стираться 22.08.2023, 13:50

Алексей Мельник

Россияне занервничали из-за поставок западных истребителей для ВСУ.

Украина получит американские истребители F-16. Сколько самолетов нужно ВСУ?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с содиректором программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, первым помощником министра обороны Украины (2005–2008), военным экспертом Алексеем Мельником:

— Могу процитировать заявление официального представителя Воздушных сил Украины, где он сказал о необходимом количестве в более чем 100 самолетов. Но это не запрос на поставку, о которой сейчас идет речь. Это потребности на перспективу.

Кроме того, что Украина понесла существенные потери в авиационной технике, есть и другая проблема, появившаяся не сегодня — износ самолетного парка. Самый новый самолет в Украине выпущен в 1991-ом году. Такая ситуация сложилась, поскольку Украина не закупала самолеты, все время шло их сокращение. Да, самолеты модернизировались, но новых закупок не было. Посему подходит время к замене этого парка.

Все эти боевые самолеты производства СССР, РФ, а это соответствующие проблемы с запчастями, с техническим сопровождением, поэтому логично, что все эти самолеты должны постепенно выводиться из вооружения Украины.

Поэтому есть потребности сейчас и на перспективу. Как официально говорят представители ВСУ, это более 100 самолетов (100-120). В этом случае нельзя говорить, что «чем больше, тем лучше». Ведь такое количество самолетов в будущем будет нуждаться в соответствующем обеспечении.

Сейчас реалистично можно говорить о тех объявленных «42+19» (Зеленский предварительно объявил о 42-ух истребителях от Нидерландов и 19-ти от Дании — прим). Это то, что теоретически может поступить в Украину, но это не значит, что все эти F-16 поступят, потому что конкретики не так много. В каком они техническом состоянии? Какие графики вывода этих самолетов из состава ВС стран, которые будут предоставлять их Украине? Сейчас можно говорить о нескольких десятках на начало 2024-го года.

— Как изменится ситуация на поле боя, когда у ВСУ появятся F-16?

— Определенно можно говорить о том, что будет сохранен или улучшен баланс, существующий на сегодня. Достичь преимущества в воздухе при этих темпах и количествах поставок не получится. Отмечу, что кроме количественного, есть и качественный фактор.

Самолеты западного производства имеют более широкий спектр вооружений. Как минимум — отпадает необходимость в том, чтобы адаптировать самолеты советского производства под западные образцы вооружений. Прежде всего мы говорит об управляемых ракетах «воздух-воздух», «воздух-земля», «воздух-РЛС». Эти самолеты не нуждаются в доработке. Если, образно говоря, на советский автомобиль ставить двигатель или какой-то агрегат от иномарки, то все равно не будет той совместимости и того эффекта, как при оригинальных запчастях.

— Как быстро украинские летчики смогут освоить эту технику?

— Уже есть заявления о том, что за шесть месяцев. Это достаточно ориентировочное время. В данной ситуации присутствует как временной фактор, так и некоторые нюансы, которые не так понятны обычным людям.

Когда говорится о временном факторе, то здесь нужно четко понимать, что время нужно не только для подготовки летчиков, но и, соответственно, всей системы, которая будет обеспечивать использование этих истребителей.

Что касается конкретно летчиков, то здесь дело не столько в количестве дней, недель или месяцев, а количестве летных часов.

Необходимо где-то от 50 до 100 часов. Все зависит от опыта летчика, его индивидуальных способностей. Это количество часов позволит выполнять боевые задачи либо индивидуально, либо в составе групп для того, чтобы уже комплексно применять авиацию в составе подразделений. На это еще нужно какое-то определенное время, тренировки.

Когда первая партия, которая уже сейчас обучается, сможет как минимум выполнять задачи днем в простых метеоусловиях, можно будет говорить о начале боевого применения, которое постепенно будет усложняться и наращиваться.

— Будет ли как-то корректироваться украинское наступление с учетом перспективы получения западных истребителей? Будет ли какая-то «заморозка» с целью дождаться F-16?

— Уже более чем 1,5 года идет конфликт высокой интенсивности. При планировании операций, конечно, учитывается наличие возможностей для проведения более масштабного наступления, но это вряд ли будет четко привязываться к поставке самолетов.

На любом этапе, на котором эти самолеты начнут выполнять свою задачу, они будут способствовать просто тому, что будет в этой фазе. Будет это фаза, образно говоря, передышки, будет ли это оперативная пауза. Стратегические планы вряд ли будут очень серьезно подстраиваться, корректироваться именно под поставки F-16.

— Отслеживаете ли вы реакцию российской стороны на сообщения о поставках F-16?

— Отслеживаю и, скажем так, их они очень беспокоит. Однако есть постоянная бравада, что, дескать, «и танки мы западные уничтожаем, и самолеты будем уничтожать». Знаете, такое шапкозакидательство. Эти заявления, я бы сказал, не имеют под собой никакой здравой логики. Особенно то, что поставки F-16 ведут к эскалации и увеличению жертв среди мирного населения. Это как раз то, что будет иметь совершенно противоположный эффект.

Ведь одна из ключевых функций этого самолета — противовоздушная оборона. Понятно, что россиянам все это, мягко говоря, очень не нравится, но они как раз своими действиями постоянно подталкивают наших партнеров к тому, чтобы поставлять Украине все в большем количестве качественное вооружение.

Уже были заявления о том, что, дескать, эти самолеты не будут «применяться за пределами территории Украины». Это единственное, что волнует наших партнеров. Тем не менее, думаю, что со временем и это ограничение будет пересмотрено. Имею в виду, что самолет может не залетать в воздушное пространство России, но со временем и эта самоограничивающая «красная линия» будет потихоньку размываться.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».