Гаденыши тоже плачут 1 Александр Невзоров

22.08.2023, 13:56

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Скисшего Лаврова лихо потроллили в ЮАР.

Гаденыши тоже плачут. Но это бывает только в тех случаях, когда им нечем гадить.

Утративший свою основную и единственную функцию гаденыш мрачно сосредоточен.

Он утрачивает свою фальшивую галантность и хочет поскорее юркнуть в лимузинчик, игнорируя предложения ЮАРовских красоток спеть и сплясать вместе.

Скисшего Лаврова лихо потроллили «встречательные ЮАРочки», наряженные в цвета украинского флага.

Но это - мелочи.

Проблема Лаврова в другом. Он прибыл на БРИКС, с поручением «нагадить миру». А гадить то и нечем. Прямая кишка России пуста.

БРИКС в Йоханнесбурге задумывался, как глобальный «раскол человечества» на «богомерзкий» Запад и «просветленный афровосток» под знаменем Путина.

Но даже зулусам и мамбилу Путин ничего соблазнительного предложить не может. Только свое «мудрое руководство», свою гниющую в Украине армию и дохлую «Луну-25».

Да еще и персональную трусость, приклеившую путинский зад к стенке московского бункера. Его страх «приехать лично» - суперсигнал о том, что Запад как определял правила игры в мире, так и определяет.

Да, для телезрителей России БРИКС будет представлен, как «формирование могучего антиНАТОвского лагеря». А в реальности он станет еще одной могилкой репутации кремлевского людоеда.

Когда взбешенная Россия начнет «развеску» путинской камарильи, надо будет успеть хотя бы на время вынуть из петли Лаврова. Его покаянные мемуарчики будут очень увлекательным чтивом.

Александр Невзоров, t.me

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