Белоруска выехала из квартиры, расторгла договор, но через 10 лет с нее взыскали 4700 рублей за «коммуналку» 9 22.08.2023, 13:59

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Деньги с ошеломленной женщины даже смогли удержать.

Странные вещи порой происходят рядом с нами. Просто необъяснимые. Об огромном и непонятно откуда взявшемся долге внезапно узнала наша соотечественница С.

При этом требование заплатить 4700 рублей прилетело от коммунальщиков, лица которых женщина уже давно успела позабыть, так как последний раз видела их десять лет назад, пишет onliner.by.

Дело было так. С. вместе с семьей жила в квартире в агрогородке Стреличево Хойникского района. В 2013-м женщина решила круто изменить свою судьбу: вернула ключи от жилья, сверила с ЖКХ счетчики и оплату за «коммуналку» и со спокойной душой переехала в Минскую область. Жила себе спокойно и работала. Как вдруг в дверь постучали.

Оказалось, что стреличевские жэкэхашники решили предъявить женщине счета за 2018—2022 годы. «Коммуналку» выставили в размере 2261 рубля, пеня — еще 2424 рубля. Всего — 4685 рублей. Более того, эти деньги с ошеломленной женщины даже смогли удержать.

Однако в этом году данный загадочный случай попал на глаза прокуратуре Хойникского района. И прокурор начал разбираться. Выяснилось, что в период, за который с С. взыскана задолженность, женщина в квартире действительно не проживала. Уехав в Минскую область, она уже там заключала договоры найма жилых помещений и регистрировалась в соответствии с требованиями законодательства. Помимо этого, удалось установить, что после освобождения С. квартиры жилье предоставлялось для проживания другим гражданам.

— С выездом С. с членами семьи из квартиры в аг. Стреличево договор найма был расторгнут, оснований для начисления платы за услуги ЖКХ и прочих плат не имелось, — объясняют в Прокуратуре. — Поэтому прокурор Хойникского района обратился в районный суд с иском в интересах С. о признании недействительными и не подлежащими исполнению исполнительных надписей и о взыскании в пользу С. неосновательного обогащения с предприятия.

Естественно, предприятия с таким поворотом не согласилось и в свое оправдание стало утверждать, что при выезде из квартиры С. не передала наймодателю жилье по акту приема-передачи. Именно это и послужило основанием для начисления платы.

Однако решением суда Хойникского района иск прокурора района в интересах женщины был удовлетворен в полном объеме. Судебное постановление вступило в законную силу.

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