Латвийские пограничники задерживали нелегалов со стрельбой

Латвийские пограничники задерживали нелегалов со стрельбой1
- 22.08.2023, 14:30
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Поиск нарушителей велся с привлечением кинолога с собакой.
Латвийские пограничники в воскресенье второй раз за месяц применили оружие для задержания мигрантов на границе с Беларусью.
Как сообщили в пограничной службе страны, 20 августа в Силенской волости патруль заметил признаки нарушения границы. Поиск нарушителей велся с привлечением кинолога с собакой. В итоге пограничники обнаружили четырех конголезцев и одного сенегальца. Мигранты не подчинились требованиям пограничников и попытались скрыться. Латвийские служащие сделали предупредительный выстрел в воздух, после чего мигрантов удалось задержать мигрантов.
Они были выдворены из страны.
Аналогичный эпизод произошел на латвийской границе в начале августа.