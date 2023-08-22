Латвийские пограничники задерживали нелегалов со стрельбой 1 22.08.2023, 14:30

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Поиск нарушителей велся с привлечением кинолога с собакой.

Латвийские пограничники в воскресенье второй раз за месяц применили оружие для задержания мигрантов на границе с Беларусью.

Как сообщили в пограничной службе страны, 20 августа в Силенской волости патруль заметил признаки нарушения границы. Поиск нарушителей велся с привлечением кинолога с собакой. В итоге пограничники обнаружили четырех конголезцев и одного сенегальца. Мигранты не подчинились требованиям пограничников и попытались скрыться. Латвийские служащие сделали предупредительный выстрел в воздух, после чего мигрантов удалось задержать мигрантов.

Они были выдворены из страны.

Аналогичный эпизод произошел на латвийской границе в начале августа.

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