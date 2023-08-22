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Эксперт раскрыл сценарий нового военного бунта в РФ

  • 22.08.2023, 14:54
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Эксперт раскрыл сценарий нового военного бунта в РФ
Александр Коваленко

Уже происходят процессы, которые можно назвать мятежом.

В РФ возможен новый военный мятеж, заявил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Однако новый бунт в РФ не будет направлен против диктатора Владимира Путина. Об этом он подчеркнул во время чата на «Главреде».

«Там есть группы влияния и соответствующие сплоченные пулы. Там даже происходят чистки», - подчеркнул эксперт.

При этом он обратил внимание на то, что в РФ уже продолжаются процессы, которые можно назвать мятежом.

«Но это не является критической ситуацией для Путина – его устраивает бессознательная или внутриведомственная конфронтация, потому что когда они грызутся между собой, на Путина никто не обращает внимания. Царь как был святым, так и остается. Поэтому да, мятеж может быть, но его последствия следует оценивать реалистично», - добавил Коваленко.

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