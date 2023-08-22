В Беларуси запретили надувного коня и резиновые сапоги

В Беларуси запретили надувного коня и резиновые сапоги1
- 22.08.2023, 15:07
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Названы причины.
Белорусский Госстандарт запретил продавать в стране китайского надувного коня, российские детские резиновые сапоги, а также ряд обуви производства КНР. Лошадь сильно пахнет, а у сапогов и туфлей проблема с подкладками.
Детская игрушка «надувной конь (скорее это единорог. — Прим. ред.) артикул 1679−2» китайского производства не соответсвует нормам гигиенической безопасности, сообщает Госстандарт. Интенсивность запаха этого «зверя» составляет три балла при норме не более двух баллов для игрушек, предназначенных детям старше 3 лет. Продавать надувное копытное нельзя уже с 23 августа.
Забраковал Госстандарт и резиновые сапоги с маркировкой «РусОбувь» от российского предпринимателя Назаретяна, а также ряд обуви китайского производства — полуботинки и туфли. Причина одна — применение недопустимой искусственной подкладки. Запрет вводится с 25 августа.
Напомним, недавно санитарные врачи в регионах запретили продажу более 250 пар детской обуви. Наиболее частые нарушения — неправильная маркировка, отсутствие документов о качестве и безопасности, а также нарушение условий хранения и продажи.