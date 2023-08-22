В Варшаве пройдет фестиваль белорусской музыки «Грай» 22.08.2023, 15:17

Фото: Charter97.org

На фестивале выступит группа Volski, «Дай Дарогу!» и многие другие.

Белорусский фестиваль «Грай» пройдет в Варшаве 1 сентября. На фестивале выступит группа Volski, «Дай Дарогу!», Dzieciuki, J:Морс,:B:N: и The Superbullz. Afterparty — Papa Bo Selektah.

Помимо музыкальной программы, можно будет купить что-то на фудкорте либо приобрести интересную и эксклюзивную вещь на арт-маркете (картины белорусских художников, одежда, аксессуары, сувениры с национальной символикой и т.д.).

С 15:00 и до основной музыкальной программы будет свободная сцена, на которой сыграют молодые белорусские исполнители.

Билеты на фестиваль можно купить здесь.

Время: 1 сентября (пятница), с 15:00.

Место: летняя площадка Odessa Club (ul. Kolejowa 8/10, Warszawa).

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