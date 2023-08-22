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«На Херсонском направлении полный капец»: российские военные бьют тревогу

  • 22.08.2023, 15:16
  • 1,102
«На Херсонском направлении полный капец»: российские военные бьют тревогу

Оккупанты в шоке от реальной ситуации на Южном фронте.

Российские оккупанты бьют тревогу в связи с ситуацией на Херсонском направлении фронта, где ВСУ наносят тяжелейшие потери ВС РФ. При этом российское командование на местах старается скрывать реальную картину, не передавая достоверную информацию вышестоящему руководству.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает российский военный Егор Гузенко (позывной «Тринадцатый»), отмечая быстрое ухудшение ситуации для российских военных, передает dialog.ua.

«На Херсонском направлении творится полный п*****», - пишет он.

По его словам, после повышения командующего Херсонским фронтом ситуация в ВС РФ значительно ухудшилась - ВСУ продолжают операцию на левом берегу Днепра, что сопровождается ростом российских потерь.

Однако командование использует российских военкоров, которые в СМИ покрывают некомпетентность командиров и большие потери, из-за чего в Москве не понимают, насколько именно тяжелым является реальное положение России на Южном фронте.

Более того, Гузенко утверждает, что, узнав реальное число российских потерь, можно «о***** и умереть от этих цифр».

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