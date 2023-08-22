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Белоруса с грыжей и опущенной почкой призвали в армию

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  • 22.08.2023, 15:37
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Белоруса с грыжей и опущенной почкой призвали в армию

Мужчину вызвали на медкомиссию на полгода раньше положенного срока.

У Андрея (имя изменено) межпозвоночная грыжа. Из-за этого у него были отсрочки от призыва в белорусскую армию. Но в этом году мужчине сказали еще раз пройти медкомиссию и признали его годным к воинской службе. Вызвали его на полгода раньше положенного срока, чтобы успеть забрать, пока тому не исполнится 27 лет.

Чтобы не служить, Андрей уехал в Польшу и рассказал MOST свою историю.

«Раньше с таким диагнозом не брали, сейчас берут»

Межпозвоночную грыжу у мужчины обнаружили в 18 лет. После этого ему давали полугодовые отсрочки от службы в армии. В 20 лет Андрей получил военный билет и трехлетнюю отсрочку, которую снова продлили три года назад.

— Ее срок должен закончиться в октябре 2023-го. Но в апреле мне позвонил военком и сказал, что нужно пройти медкомиссию сейчас. Я уже тогда собирался уезжать в Польшу вместе с девушкой и решил пройти медкомиссию, чтобы не было проблем — тем более, что военком сказал, что меня в любом случае комиссуют. Поэтому я решил в последний раз пройти медкомиссию и, как говорится, забыть про это.

Чтобы пройти медкомиссию как можно быстрее, Андрей воспользовался платным МРТ. Обследование показало, что грыжа не только не исчезла, но и увеличилась — с 4,5 до 6,5 миллиметра.

— Результаты я отвез неврологу, и он сказал, что по нынешним меркам я годен. Дословно врач сказал: «Нам дали приказ брать всех».

После этого Андрей записался на консультацию к одному из лучших в Беларуси нейрохирургов, и тот подтвердил, что грыжу может защемить даже от неудачного чиха. В итоге мужчина может потерять способность ходить.

— Я также сделал УЗИ сердца, почек и внутренних органов. У меня нашли нефроптоз второй степени. Это когда почка опущена. Раньше с таким диагнозом в армию не брали. А сейчас, если почка работает, то берут. У меня она функционирует нормально.

«Люди регистрировались на визу, и им приходила повестка»

После завершения медкомиссии Андрея признали годным, отобрали военный билет и выдали повестку на 9 августа. Мужчина решил делать визу и уезжать вместе с девушкой в Польшу.

— Проблема была в том, что сейчас регистрация на визу происходит через межбанковскую систему. И есть случаи, когда люди регистрировались, и им приходила повестка после этого. У меня такая ситуация произошла с другом. Он подумал, что это просто совпадение, но после этого он зарегистрировал своего друга, и тому тоже через три дня пришла повестка. Этих ребят не выпустили за границу.

Андрей также опасался, что его не выпустят в Польшу. Однако он оформлял визу по номеру телефона, который не привязан к его банковскому счету. Именно этот факт, как считает мужчина, помог ему пройти пограничный контроль без проблем.

— Пограничники мне не задавали никаких вопросов. Мы просто проехали и все.

«К отцу приезжали или звонили из военкомата»

Андрей опасается, что беларусские власти могут отправить запрос в Польшу, обвинив его в уклонении от воинской службы. В случае выдачи его может ждать уголовное дело.

— Я сейчас не поддерживаю связь с родственниками. Я прописан у отца, но связаться с ним пока не могу — у него нет мессенджеров, а звонить, чтобы «спалить» свой польский номер телефона, я не хочу. Но насколько я знаю, к нему уже приезжали или звонили из военкомата и сельсовета.

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