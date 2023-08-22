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Украина конфисковала имущество Минобороны Беларуси

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  • 22.08.2023, 15:54
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Украина конфисковала имущество Минобороны Беларуси

Имущество взыскано в пользу украинского государства.

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) принял решение о конфискации в пользу государства имущества Минобороны Беларуси, сообщает пресс-служба суда.

«В понедельник, 21 августа, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила иск Министерства юстиции к Министерству обороны Республики Беларусь и применила санкцию, предусмотренную п. 1−1 ч. 1 ст. 4 закона Украины „О санкциях“. ВАКС взыскал в доход государства имущество, принадлежащее Министерству обороны Беларуси, а именно составные части системы электрического авиационного пуска», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ВАКС добавили, что участники процесса могут обжаловать решение.

Иски о национализации имущества Минобороны Беларуси и российской логистической компании «Волга-Днепр» подало 16 августа Министерство юстиции Украины.

Глава департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых рассказывала, что у группы компаний «Волга-Днепр» хотят конфисковать шесть авиационных двигателей типа Д-18Т серии 3 для самолетов АН-124−100 «Руслан», а у Минобороны Беларуси — один авиационный двигатель и воздушный стартер.

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