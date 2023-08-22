Алексей Гончаренко: Режим Лукашенко должен прекратить свое существование

Алексей Гончаренко: Режим Лукашенко должен прекратить свое существование1
- 22.08.2023, 16:08
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Это адекватный ответ на угрозы с его стороны.
Литва, Латвия и Польша рассматривают возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Беларусью. Вопрос на уровне глав МВД обсудят уже в понедельник, 28 августа.
Сайт Charter97.org обратился за комментарием к украинскому народному депутату, главе межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексею Гончаренко:
— На сегодняшний день Беларуси является де-факто оккупированной территорией. Режим Лукашенко представляет угрозу не только для соседей, но и всех стран свободного мира. Сегодня там еще находятся и наемники ЧВК «Вагнера».
Очевидно, что границу нужно закрывать. Это правильное решение.
— Является ли закрытие границ релевантным ответом на угрозу со стороны режима Лукашенко?
— Здесь правильным ответом было бы то, чтобы этот режим просто перестал существовать. Но проблема в том, повторюсь, что Беларусь оккупирована РФ и другие меры, скажем, военного характера, боюсь, для стран ЕС неприемлемы.
Поэтому будет усиливаться именно экономическое, санкционное давление. В том числе такое, как закрытие границ.
Подчеркну, для противодействия белорусскому режиму необходимо вводить жесткие санкции. Ведь до сих пор в них есть масса «дырок». Особенно в тех, которые введены именно против лукашенковского режима. Это главное.
Также нужно максимально доносить информацию до белорусов о том, что происходит на самом деле.
Думаю, что политическое, информационное и экономическое давление — это то, на что способны сегодня европейские страны. Вот здесь они и должны наращивать свою силу.
К слову, не буду делать прогнозы о том, закроют границу или нет, но моя точка зрения, что это сделать необходимо.