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Алексей Гончаренко: Режим Лукашенко должен прекратить свое существование

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  • 22.08.2023, 16:08
  • 4,578
Алексей Гончаренко: Режим Лукашенко должен прекратить свое существование
Алексей Гончаренко

Это адекватный ответ на угрозы с его стороны.

Литва, Латвия и Польша рассматривают возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Беларусью. Вопрос на уровне глав МВД обсудят уже в понедельник, 28 августа.

Сайт Charter97.org обратился за комментарием к украинскому народному депутату, главе межфракционного объединения «За демократическую Беларусь» Алексею Гончаренко:

— На сегодняшний день Беларуси является де-факто оккупированной территорией. Режим Лукашенко представляет угрозу не только для соседей, но и всех стран свободного мира. Сегодня там еще находятся и наемники ЧВК «Вагнера».

Очевидно, что границу нужно закрывать. Это правильное решение.

— Является ли закрытие границ релевантным ответом на угрозу со стороны режима Лукашенко?

— Здесь правильным ответом было бы то, чтобы этот режим просто перестал существовать. Но проблема в том, повторюсь, что Беларусь оккупирована РФ и другие меры, скажем, военного характера, боюсь, для стран ЕС неприемлемы.

Поэтому будет усиливаться именно экономическое, санкционное давление. В том числе такое, как закрытие границ.

Подчеркну, для противодействия белорусскому режиму необходимо вводить жесткие санкции. Ведь до сих пор в них есть масса «дырок». Особенно в тех, которые введены именно против лукашенковского режима. Это главное.

Также нужно максимально доносить информацию до белорусов о том, что происходит на самом деле.

Думаю, что политическое, информационное и экономическое давление — это то, на что способны сегодня европейские страны. Вот здесь они и должны наращивать свою силу.

К слову, не буду делать прогнозы о том, закроют границу или нет, но моя точка зрения, что это сделать необходимо.

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