Зеленский встретился с президентом Сербии
- 22.08.2023, 16:26
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Оба президента назвали разговор «открытым и честным».
Президенты Украины и Сербии Владимир Зеленский и Александр Вучич во вторник, 22 августа, провели переговоры во время визита украинского лидера в Афины.
«Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии отношений, которое является нашим общим интересом», - прокомментировал переговоры Зеленский.
Вучич также назвал разговор с Зеленским «открытым и честным».