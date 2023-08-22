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Зеленский встретился с президентом Сербии

  • 22.08.2023, 16:26
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Зеленский встретился с президентом Сербии

Оба президента назвали разговор «открытым и честным».

Президенты Украины и Сербии Владимир Зеленский и Александр Вучич во вторник, 22 августа, провели переговоры во время визита украинского лидера в Афины.

«Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии отношений, которое является нашим общим интересом», - прокомментировал переговоры Зеленский.

Вучич также назвал разговор с Зеленским «открытым и честным». 

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