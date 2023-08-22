Ученые рассказали, что произошло с Землей 56 миллионов лет назад 22.08.2023, 16:34

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Исследователи выдвинули несколько гипотез.

Палеоцен-эоценовый тепловой максимум — это период глобального потепления, который произошел примерно 56 млн лет назад и продолжался примерно 200 000 лет. Тогда на Земле наблюдалось повышение глобальной температуры поверхности примерно на 5 °C, пишет «Хайтек».

Ученые выдвинули несколько гипотез о причине этого кратковременного потепления. Среди них — дестабилизация гидратов метана (подобные льду твердые вещества метана и воды) из-за орбитального воздействия (изменения поступающей солнечной радиации из-за изменения наклона земной оси и ее орбиты) и поднятие суши, вызывающее выветривание морских пород.

Однако новое исследование показало, что вулканическая активность в Северной Атлантике привела к выбросу в атмосферу значительного количества парниковых газов. Активность пришлась на период с 63 до 54 млн лет назад, но пик вулканизма пришелся на 56–54 млн лет назад. Увеличение выбросов углерода согласуется с заметным всплеском более легкого углерода (12C), зарегистрированным в фораминиферах. Это раковины ископаемых микроорганизмов, обитавших в то время в океанах.

Легкий углерод усиливает парниковый эффект, улавливая и поглощая тепло, излучаемое земной поверхностью, вызывая положительную обратную связь постоянно повышающихся температур.

Вулканизм, о котором идет речь, охватывает обширную Североатлантическую магматическую провинцию, расположенную между Гренландией, к северу от Великобритании и к западу от Норвегии. Общий объем магмы, считается, составил 1 000 000 км3, что соответствует углеродному резервуару в 35 000 гигатонн.

Чтобы определить вклад Североатлантической магматической провинции в изменение климата палеоцен-эоценовый теплового максимума, ученые проанализировали отложения, хранящиеся на острове Фур, Дания.

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