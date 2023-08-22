В Литве перехвачен дрон с белорусскими сигаретами 22.08.2023, 16:54

БПЛА приземлили с помощью антидронового ружья.

Литовские пограничники перехватили очередной дрон, прилетевший из Беларуси с контрабандными сигаретами.

Ночью в понедельник пограничники, дежурившие на пограничной вышке, заметили летящий со стороны Беларуси объект в районе деревни Лазинкай в 2 км от белорусской границы.

Беспилотник приземлили, применив антидроновое ружье. Пограничная служба заявляет, что дрон является самодельным. Он перевозил 340 пачек сигарет Minsk City QS и NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

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