В Литве перехвачен дрон с белорусскими сигаретами
- 22.08.2023, 16:54
БПЛА приземлили с помощью антидронового ружья.
Литовские пограничники перехватили очередной дрон, прилетевший из Беларуси с контрабандными сигаретами.
Ночью в понедельник пограничники, дежурившие на пограничной вышке, заметили летящий со стороны Беларуси объект в районе деревни Лазинкай в 2 км от белорусской границы.
Беспилотник приземлили, применив антидроновое ружье. Пограничная служба заявляет, что дрон является самодельным. Он перевозил 340 пачек сигарет Minsk City QS и NZ Gold с белорусскими акцизными марками.