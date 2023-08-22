закрыть
22 августа 2023, вторник, 17:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Литве перехвачен дрон с белорусскими сигаретами

  • 22.08.2023, 16:54
В Литве перехвачен дрон с белорусскими сигаретами

БПЛА приземлили с помощью антидронового ружья.

Литовские пограничники перехватили очередной дрон, прилетевший из Беларуси с контрабандными сигаретами.

Ночью в понедельник пограничники, дежурившие на пограничной вышке, заметили летящий со стороны Беларуси объект в районе деревни Лазинкай в 2 км от белорусской границы.

Беспилотник приземлили, применив антидроновое ружье. Пограничная служба заявляет, что дрон является самодельным. Он перевозил 340 пачек сигарет Minsk City QS и NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Чего боится Путин
Чего боится Путин Виталий Портников
До конца года Путина не будет
До конца года Путина не будет Валерий Соловей
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ»
Детский оздоровительный лагерь «Архипелаг ГУЛАГ» Ирина Халип
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ
Реализм и прагматизм – это верить в победу ВСУ Виктор Андрусив