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Израненная спина великой геополитики

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  • 22.08.2023, 17:03
Израненная спина великой геополитики

Кто сегодня для путинцев Сербия?

Хотелось бы услышать комментарий российского МИДа по поводу вот этой новости. И заодно ответ на вопрос – кто сегодня для путинцев Сербия? Союзник? «Дружественная» страна? Или она на пути в «недружественный» список? 

Президент Сербии Александр Вучич сегодня сообщил: «Хороший и открытый разговор состоялся с президентом Украины Владимиром Зеленским обо всех важных вопросах как для Сербии и Украины, так и для региона и всего мира. Мы коснулись событий на Украине и в Косове и Метохии. Я еще раз отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины, о чем мы заявляем ясно и недвусмысленно с начала конфликта».

В израненную спину великой геополитики прилетел еще один удар. Еще одно доказательство, что даже страны, исторически связанные с нашей страной (но не с Путиным и его группой), не принимают, скажем мягко, новых территориальных приобретений российского руководства.  Еще одно доказательство маргинальной избранной линии.

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